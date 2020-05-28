Google'a Konum Verilerini İzlediği İddiasıyla Dava Açıldı

Google, ABD'de yine bir gizlilik ihlali suçlamasıyla karşı karşıya. Arizona başsavcısı, Google'a Android kullanıcılarının konumlarını yasa dışı olarak izlediği iddiasıyla dava açtı.

Google, Android cihazların konumunu kullanıcılardan habersiz bir şekilde takip etmekle suçlanıyor. ABD'de Arizona Başsavcısı olan Mark Brnovich, Android kullanıcılarının konumunu rızası olmadan, hatta konum izleme özellikleri manuel olarak devre dışı bırakıldığında bile yasa dışı bir şekilde izlediği iddiasıyla Google'a dava açtı.

Arizona başsavcısı, Google'ın konum izlemeyi devre dışı bıraktıktan sonra bile, hava durumu, arama motoru ve Chrome tarayıcısı üzerinden yapılan aramalar aracılığıyla konum izlemeyi arka planda tuttuğunu savunuyor. İddiaya göre kullanıcılar, Android sistem ayarlarından sistem düzeyinde izlemeyi kapattığında dahi Google, konum verilerini gizlice almayı sürdürüyor.

Google'dan konum verileri ile elde ettiği gelirleri geri ödemesi isteniyor

Brnovich, Google'ın bu konum verilerini kullanarak Arizona sakinlerine sunduğu reklamlardan elde edebileceği gelirleri geri ödemesini talep ediyor. Arizona'nın sahtecilikle mücadele yasalarının Google'ı ihlal başına 10.000 dolar ödemeye mahkum edebileceği konuşuluyor.

Bir Google, sözcüsü açılan dava hakkında, "Bu davayı açan başsavcı ve avukatları hizmetlerimizi yanlış tanımlamış gibi görünüyor. Ürünlerimize her zaman gizlilik özellikleri ekledik ve konum verileri için sağlam kontroller sağladık. İddialara açıklık getirmek için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Arizona Başsavcısı: Çok parası olanlar kendilerini yasaların üstünde görüyor

Bronovich ise verdiği röportajda, "Çok parası olan insanlar veya şirketler, bir noktada yapmak istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar ve kendilerini yasaların üstünde görüyorlar. Google'dan Arizona'nın tüketici sahtekarlığı yasası olduğu mesajını almasını istedim. Dünyanın en yenilikçi şirketi olabilirler, ancak bu yasaların üstünde oldukları anlamına gelmez." dedi.

Google, sıklıkla gizlilik ihlali ve tekelcilik iddialarına karşı hukuk mücadelesi veriyor. YouTube, geçen yıl Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nın (COPPA) ihlali nedeniyle FTC'nin odağına yerleşirken, Google şu anda 50 eyalet başsavcısı ve Adalet Bakanlığı tarafından yönetilen daha geniş bir tekelcilik soruşturması geçiriyor.