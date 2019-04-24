Google Pixel 3a'ya Ait Yeni Bir Fotoğraf Ortaya Çıktı

Google'ın tanıtması beklenen Pixel akıllı telefonu hakkında yeni bilgiler açığa çıktı.

Silikon Vadisi devi Google'ın saf Android işletim sistemine sahip başarılı akıllı telefon serisi Pixel'in 4. versiyonu Pixel 4'ün Ekim ayında tanıtılması beklenirken California, ABD merkezli şirketin başka bir Pixel modeli üzerinde daha çalışması hakkında yepyeni detaylar ortaya çıkıyor.

Daha önce de paylaştığı gönderilerle 'tanıtılmamış akıllı telefonlar hakkında bilgiler paylaşan' Twitter kullanıcısı Evan Blass, Pixel 3a'ya ait olduğunu iddia ettiği yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı "Google Pixel 3a'nın basın özel fotoğrafları" yazısıyla beraber paylaştı.

Elimize geçen fotoğraftaki akıllı telefonun ekranında 7 Mayıs tarihinin olduğunu görüyoruz. Ne var ki bu tarih, Google'ın büyük katılım sağlanacak olan etkinliği I/O Konferansı'nın tarihi ile aynı. Buna bakılırsa Evan Blass'in yaptığı paylaşımın doğru olma ihtimali önemli derecede artıyor.

Büyük ihtimalle Pixel 3 Lite olarak adlandırılacak olan akıllı telefon Pixel 3a, normal amiral gemisi Pixel 3 ile benzer özelliklere sahip olacak. Geçtiğimiz Kasım ayından beri hakkında detaylar ortaya çıkan Pixel 3a ile ilgili Google tarafından herhangi bir açıklama henüz bulunmuyor.