Google, geçtiğimiz senenin ekim ayında çıkardığı Pixel 4 ve Pixel 4XL akıllı telefonlarında Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisini kullanmıştı. Ancak Google, Pixel 5 cihazında Samsung’un Exynos SoC’sini kullanabilir.

Google, geçtiğimiz senenin ekim ayında Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerini piyasaya sürmüştü. Pixel 4a ve Pixel 4a XL’nin ise çıkışına artık çok da uzun bir süre kalmadı. Tabii bunlar da Google’ın çıkaracağı Pixel 5 modeliyle ilgili söylentilerin başlamasına sebep oldu.

Arama devi Google’ın yeni akıllı telefonuna dair ilk söylentiler ise cihazın işlemcisiyle ilgili oldu. Ortaya çıkan yeni söylentilere göre Google, yeni cihazında Samsung’un Exynos SoC’sini kullanacak.

Samsung Exynos

Samsung’un Galaxy serisi akıllı telefonlarında bazı bölgelerde Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerini kullandığını düşünecek olursak Google’ın böyle bir tercih yapması ilginç. Örneğin Güney Koreli şirket, Galaxy S20 modelini sattığı bazı bölgelerde Snapdragon 865 diğer bölgelerde ise Exynos 990 kullanıyor. Samsung’un tamamen Snapdragon işlemcilere geçmesini isteyenler de bulunuyor ancak bunun pek de muhtemel olmadığını söylemek gerekiyor.

Samsung, SamMobile’a yaptığı açıklamada “Galaxy S20, dünyayı deneyimleme şeklinizi değiştirmek için yeniden şekillendirilmiş bir akıllı telefon. Bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak Galaxy S20, Exynos 990 ya da Snapdragon 865 ile birlikte gelecek. Exynos ve Snapdragon işlemcileri, oldukça titiz bir şekilde aynı testlerden geçiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Samsung, geçtiğimiz günlerde Austin’deki Ar-Ge merkezinde Exynos işlemcileri tasarlayan ekibinin işine son vermişti. Bunun sebebi olarak ise Samsung’un gelecekteki Exynos işlemcilerinde Mongoose CPU çekirdeklerini kullanmayı bırakıp ARM CPU çekirdeklerini kullanacak olması gösterilmişti. Ayrıca ARM’ın Mali CPU çekirdeklerini AMD’nin Radeon grafik kartıyla değiştireceği iddia ediliyor.

Tüm bu söylentiler doğruysa Samsung’un yeni nesil Eynos SoC’leri oldukça güçlü bir hale gelecek demektir. Ayrıca Samsung’un yeni Exynos SoC’lerini Google ile birlikte tasarladığına yönelik haberler de bulunuyor. Bu tür bir ortaklık, Samsung donanımlarının Google cihazlarında görülmeye başlanacağı anlamına geliyor. Tabii bu bilgilerin henüz resmi olarak onaylanmadığını da aktarmak gerekiyor.

Yonga setinin 5 nanometre LEP üzerine kurulacağı ve 8 çekirdeğe sahip olacağı söylentileri bulunuyor. Bu çekirdeklerin de ikisinin Cortex-A78 CPU, ikisinin Cortex-A76 CPU ve dördünün ise Cortex-A55 CPU’dan oluşacağı ifade ediliyor.