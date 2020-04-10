Samsung Galaxy A41’in Avrupa Fiyatı Belli Oldu

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy A41'in Avrupa fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre akıllı telefon, mayıs ayında 300 eurodan (2.200 TL + vergiler) raflardaki yerini alacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy A41’i geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Bir süredir yalnızca Japonya’da satılan akıllı telefon, yakın bir zamanda Avrupa’da da satışa sunulacak. Bu noktada şirket, yeni orta seviye akıllı telefonunun Avrupa pazarı için fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.

Samsung Galaxy A41’in mayıs ayında Avrupa ülkelerindeki raflarda yerini alması bekleniyor. Fiyat konusuna geldiğimizde şirket, Almanya’daki müşteriler için akıllı telefonun 300 euro (2.200 TL) etiket fiyatıyla piyasaya sürüleceğini söylüyor. Elbette bu fiyata ülkemizdeki vergilerin dâhil edilmediğini unutmamak gerekiyor.

Samsung Galaxy A41 neler sunuyor?

6,1 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekranla kutusundan çıkan Samsung Galaxy A41, IP68 sertifikasıyla su ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Öte yandan telefonda işletim sistemi olarak en güncel Android 10 sürümü yer alıyor. Bu da kullanıcıların Android 10 güncellemesi beklemeyeceği anlamına geliyor.

Telefonun donanım kısmına geldiğimizdeyse cihaz, gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P65’ten alıyor. Cihazda işlemciye eşlik eden 4 GB RAM ve 64 GB depolama bulunuyor. Akıllı telefonun 3.500 mAh’lik bataryasıysa orta seviye bir cihaz için oldukça yeterli görünüyor.

Samsung’un önümüzdeki ay Avrupa raflarında yerini alacak Galaxy A41 modelini arka tarafa çevirdiğimizde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameralardan ilki 48 MP ana sensör, ikincisi 8 MP ultra geniş açılı sensör ve sonuncusu da 5 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Cihazın ön tarafındaysa 25 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Samsung Galaxy A41 teknik özellikleri: