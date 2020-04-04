Samsung'dan, Exynos ve Snapdragon Arasındaki Fark Açıklaması

Pek çok Samsung kullanıcısı, şu sıralar şirketin çifte ayrım yaptığını düşünüyor. Samsung’da Exynos işlemcilerin Snapdragon’a göre daha yavaş çalıştığı iddialarına açıklık getirdi.

Her yıl pek çok farklı modelde telefon çıkartan Samsung, bu cihazlarda Qualcomm’un Snapdragon yonga setlerinin dışında kendi ürettiği Exynos yonga setlerini de kullanıyor. Tanıttığı telefonların büyük kısmında iki farklı yonga seti seçeneği ile satışa çıkaran şirket, özellikle Exynos işlemcilerin Snapdragon’lara göre daha düşük performansa sahip olmasıyla eleştiriliyor.

Samsung kullanıcıları, şirketin Exynos’u kullanmayı bırakıp tamamen Qualcomm’un Snapdragon yonga setlerini kullanmasını istiyor. Change.org’da başlatılan bir imza kampanyasına göre, Exynos yonga setleri Snapdragon varyantlarına göre daha yavaşlar. Kullanıcılar da şirketin bu konuda çifte ayrım yaptığını düşünüyor.

Samsung İddiaları Kabul Etmiyor

Samsung, Sammobile’e yaptığı açıklamada, “Galaxy S20, dünyayı daha iyi deneyimlemenizi sağlamak için tasarlanan bir akıllı telefon ve bölgeye bağlı olarak Exynos 990 veya Snapdragon 865 yonga setleriyle birlikte gönderiliyor. Hem Exynos hem de Snapdragon işlemciler, aynı testlerden geçerek hem kullanım ömrü boyunca tutarlı hem de optimum bir performans sunacak şekilde üretildi” dedi.

Veriler Aksini Söylüyor

Samsung, her ne kadar doğal olarak kendi yonga setlerini savunuyor olsa da bazı testler kullanıcıların sitemlerini doğrular nitelikte. AnandTech tarafından yapılan bir incelemede, Exynos yonga seti kullanan S20’lerin Snapdragon 865 kullanan varyantlarına göre daha yavaş olduğu keşfedildi. Bu olayın ardından bir açıklama yapan AnandTech, Exynos 990'lardaki GPU'nun uzun oyun oturumlarda sıkıntı yaşadığını, ayrıca güç modu etkinleştirildiğinde normalden çok daha fazla bir güç kaybının yaşandığını belirtti.

Hem Exynos 990 hem de Snapdragon 860’a sahip Galaxy S20’lerin aynı fiyat olduğu düşünülürse kullanıcıların kendi açılarından haklı olduğu görülüyor. Samsung’un bu iddialar karşısında ne gibi açıklamalar yapacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.