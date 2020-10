Google, Pixel'e Şarkıyı Mırıldanarak Bulma Özelliği Getirdi

Google, Pixel cihazları için Google Asistan’la entegre çalışan şarkı bulma özelliği getirdi. Bu özellikle aklınızdaki şarkıyı mırıldanarak veya ıslık çalarak bulabiliyorsunuz.

Google, Search On etkinliğinde arama motoruyla ilgili pek çok güncelleştirme ve iyileştirme duyurdu. Etkinliğin sonlarındaysa Pixel cihazlar için son derece işe yarar yeni bir özellik tanıttı. Yapay zekanın bilgi toplayarak neler yapabileceğini bizlere daha iyi göstermeyi amaçlayan Google, bundan sonra unuttuğunuz, kafanızda hayal meyal kalmış şarkıları bulmanıza yardımcı olacak.

Eğer bir şarkıyı unuttuysanız ve merak ediyorsanız, yalnızca melodisini mırıldanarak veya ıslık çalarak bulabileceksiniz. Üstelik bunun için çok iyi mırıldanmaya veya ıslık çalmaya da gerek yok. Tek yapmanız gereken şarkının ufak bir noktasını hatırlıyor olmanız.

Yapay zeka tarafından analiz ediliyor

Gelişmiş bir yapay zeka ve sinirsel hesaplamalar kullanılarak geliştirilen bu teknoloji, Google’ın uzun süredir yatırım yaptığı yapay zeka teknolojisinin meyvelerinden biri olarak kabul ediliyor. Müzik bulma özelliği, buluta yüklenmiş bir Google AI kümesini kullanıyor. Ses kaydınızı analiz ediyor ve dijital dalga biçimine dönüştürüyor. Ardından yapay zeka ile beslenen veri yığınına girerek buna uygun bir dijital dalga biçimi arıyor. Bu melodiyi bulduğunda ise uygun bir YouTube videosunun bağlantısını kullanıcıya ulaştırıyor.

Şu anda Pixel cihazlarda kullanılabilir olan bu özellik, Google Asistan’la entegre olarak da çalışabiliyor. Bunun için Google Asistan’ı açıp “What song is this?” diye sormanız gerekiyor. Bunu söyledikten sonra şarkıyı mırıldanmaya veya ıslık çalmaya başlıyorsunuz ve Google Asistan karşınıza hatırlayamadığınız şarkıyı çıkarıyor. Google, bu süreçte yaptığınız mırıldanmayı analiz etmek için anonim olarak Google sunucusuna yüklüyor. Bu da uygulamanın sürekli daha iyi olmasının önünü açıyor.

Elbette teknoloji henüz yeni olduğu için bazen istediğiniz şarkıya ulaşamayabiliyorsunuz, ancak önümüzdeki yıllarda artık şarkı hatırlamama gibi bir durumun da ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Şimdilik sadece Pixel cihazlarda kullanılabilen bu özellik, önümüzdeki yıllarda tüm Google ürünlerinde kullanılabilir. Peki sizce Google’ın sunduğu bu özellik elverişli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.