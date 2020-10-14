Google, yarın (15 Ekim) düzenleyeceği sürpriz bir etkinliğinin duyurusunu yaptı. "Search On" olarak isimlendirilen bu etkinlik, Google'ın resmi YouTube kanalı ya da etkinlik için hazırlanan bir internet sitesinden canlı yayınla aktarılacak. Google, etkinlik kapsamında neler duyuracağının detaylarına inmedi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, her yıl düzenli olarak "Google I/O" isimli bir etkinlik düzenliyordu. Şirket, bu etkinlik kapsamında da en yeni hizmet ve teknolojilerini tüketicilerle buluşturuyordu. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle Google bu yıl, söz konusu etkinliğini gerçekleştirmedi. Hal böyle olunca da şirket, daha farklı bir konsepte sahip olan "Search On" isimli bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinlik, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Google'ın Search On isimli etkinliği, internet üzerinden gerçekleştirilecek. Google, dileyen her tüketicinin katılabileceği bu etkinliğin resmi YouTube kanallarından ya da etkinlik için özel olarak oluşturulan bir internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacağını ifade ediyor. Peki Google, bu etkinlikte nelerden bahsedecek?

Search On etkinliği kapsamında "Google'ın, insanların çevrelerindeki dünyayı anlamalarına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanmanın en son yolları"nın anlatılacağı ifade edildi. Ancak Google, bu cümleyle aslında neyi kastettiğini detaylarıyla açıklamadı. Haliyle bu etkinlik kapsamında neler öğrenebileceğimiz şu an için bir sır olsa da bu konuyla ilgili bazı tahminler mevcut.

Google, Search On etkinliği kapsamında muhtemelen, sadece arama motoru ile ilgili yeniliklerden bahsetmeyecek. Şirket, Asistan, Haritalar ve diğer hizmetleriyle ilgili de bazı açıklamalar yaparak, bu hizmetlere ne gibi yenilikler geleceğini aktaracak. Bu sürpriz etkinlik duyurusu, 15 Ekim tarihinin büyük şeylere gebe olduğunun açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.