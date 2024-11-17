Google, Pixel Tablet 2'yi tanıtmayı planladığı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni model, Tensor G4 çipi, gelişmiş kamera ve klavye kılıfı desteğiyle daha işlevsel olacak.

Google, Pixel Tablet serisini geliştirmeye devam ediyor. Yeni nesil Pixel Tablet 2 güçlendirilmiş yeni özelliklerle karşımıza çıkacak. Pixel Tablet 2'nin iş ve günlük kullanımda daha verimli bir deneyim sunması bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre Pixel Tablet 2'deki en önemli yeniliklerden biri, daha güçlü bir kameraya sahip olması. Yeni tabletin, görüntü kalitesinde iyileştirme ve gelişmiş özellikler sunacağı iddia ediliyor.

Pixel Tablet 2'deki tasarım değişiklikleri

Bir diğer söylentiye göre, Google, tabletin Tensor G4 veya G5 çipiyle donatılacağını açıkladı. Bu sayede Pixel Tablet 2’nin daha hızlı, daha verimli çalışacağı ve ekran çıkışı desteğiyle daha fazla işlevsellik sunacağı öne sürülüyor.

Tabletle ilgili dikkat çeken bir diğer özellik ise, klavye kılıfı desteği. Sızdırılan bilgilere göre, Google’ın Pixel Tablet 2 için uyumlu bir klavye kılıfı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Pogo pinleri ile bağlanan bu klavye kılıfı, cihazın desteklenmesini sağlayacak. Bu özellik, Pixel Tablet 2'nin daha çok yönlü bir cihaz olmasını hedefliyor gibi görünüyor. Pixel Tablet 2'nin tasarımında bazı küçük değişiklikler yapılması bekleniyor. Ancak paylaşılan bilgilere göre genel tasarımın önceki modelle benzer kalacağı ifade ediliyor.

Cihazın tam donanım özellikleri, fiyatlandırması ve aksesuarların pakete dahil olup olmayacağıyla ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.