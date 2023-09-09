Yılın belki de en çok beklenen akıllı saatleri arasında yer alan Pixel Watch 2, 4 Ekim'de tanıtılacak. "Made by Google" etkinliğinde göreceğimiz akıllı saatin lansmanı, Hindistan'da gerçekleşecek. Ardından 5 Ekim'de ise satışa sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, "Made by Google" etkinliğini 4 Ekim'de Hindistan'da yapacak. Bu etkinliğinde Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2 ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Firmanın "Beklemenin her dakikasına değer." sloganı ile paylaştığı videoda Pixel Watch 2'yi net bir şekilde görebiliyoruz. Akıllı saatinin tasarımında yuvarlak çizgilerden şaşmayan firma, önceki neslin izinden gidiyor. Çerçevesiz bir ekran deneyimi sunan Pixel Watch 2, yumuşak hatları ile kullanıcıların ilgisini kazanacak gibi görünüyor.

İşte firmanın X (eski adıyla Twitter) hesabında Pixel Watch 2 için hazırladığı video:

Videoda akıllı saatin şık bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Çerçevesiz ekranı ile kullanıcılara keyifli bir akıllı saat deneyimi sunacak olan Pixel Watch 2, önceki modele göre farklı sensörlere sahip olacak.

Sensörlerin dizaynı ile birlikte kullanıcı deneyimi daha da gelişiyor.

Orijinal Pixel Watch'un sahip olduğu EKG sensörü, dikdörtgen optik kenarlıklara sahipti. Ancak gördüğümüz üzere Pixel Watch 2'deki sensörler daha dairesel bir şekilde ve küçük LED'ler ile donatılmış. Daha gelişmiş bir EKG sensörünün bizi beklediğini söyleyebiliriz.

Peki Pixel Watch 2 bize neler sunacak?

Pixel Watch 2'nin bir önceki modele göre farklı sensörlere sahip olacağını söylemiştik. Söylentilere göre cihaz IP68 sertifikası ile toza ve 1.5 metreye kadar suya dayanıklı olacak. Kalp atış sensörüyle beraber kandaki oksijen seviyesini ölçmek için SpO2 özelliği ile gelecek. 1,2 inç 384x384 çözünürlüklü ekrana sahip olan akıllı saatin işlemcisi Snapdragon W5 Gen 1 ile donatıldı. İşletim sistemi ise bildiğimiz üzere Android 13 tabanlı WearOS 4 olacak. Pil kapasitesinin 306 mAh olacağı söyleniyor.

Pixel Watch 2, 4 Ekim'de ön siparişe açılacak, ardından 5 Ekim'de Hindistan'ın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Flipkart'ta satışa sunulacak.