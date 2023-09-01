Google, Chromium tabanlı tarayıcılar için yeni bir özellik oluşturdu. "Video karesini kopyala" adıyla karşımıza çıkan özellik, YouTube ve Google Fotoğraflar'da oynattığınızın videolardan kolayca ekran görüntüsü almanızı sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bugün kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni bir özellikle karşımıza çıktı. Chromium tabanına eklenen bu yeni özellik, izlediğiniz videolardan ekran görüntüsü almayı aşırı kolay bir hale getiriyor. Şu an için YouTube'da çalıştırabildiğimiz yeni özellik, videodan ekran görüntüsü alırken en çok yaşadığımız soruna çözüm oluyor.

Bugün bir uygulamada ekran görüntüsü almak istediğinizde, "Ekran Alıntısı Aracı" veya buna benzer uygulamaları kullanmanız gerekir. Google'ın kullanıma sunduğu yeni özellik ise buna duyduğunuz ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Videodaki sağ tık yapmanız ve "Video karesini kopyala" seçeneğine tıklamanız yeterli. Panoya kopyalanan ekran görüntüyü Paint veya Adobe Photoshop gibi uygulamalara aktarabilirsiniz.

Google'ın yeni özelliği böyle görünüyor:

Google'ın videodan ekran görüntüsü alma özelliğinin birkaç önemli yeteneği var. Şöyle ki ekran görüntüsünü aldığınız videonun oynatıldığı çözünürlük, kopyalanan görüntünün gerçek çözünürlüğü oluyor. Yani sizin kullandığınız bilgisayar 1080p görüntü sunuyor ancak video 480p kalitede ise aldığınız ekran görüntüsü 480p çözünürlükte oluyor.

Video karesini kopyala özelliği neden önemli?

YouTube'da videodan ekran görüntüsü alabilmek gerçekten işkencedir. Çünkü videoyu durduğumuzda video oynatıcı arayüzü ekranda görünür ve ekranın tamamının görüntüsünü almamızı engeller. Video karesini kopyala özelliği ise otomatik olarak videonun tüm ekran görüntüsünü aldığından video oynatıcı gözükmüyor.

Ayrıca özellik, doğrudan Google Chrome'a değil Chromium'a eklendiğinden Edge, Opera gibi tarayıcıları kullandığınızda da özellikten faydalanabileceksiniz.

Instagram, TikTok, X (Twitter), Dailymotion ve Vimeo gibi platformlarda çalışmayan hizmet, şu an için YouTube ile Google Fotoğraflar uygulamasına özel gibi görünüyor. Ancak özelliğin geleceğine yönelik herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Google, bu özelliğin kapsamını genişletebileceği gibi sadece kendi servislerine özel olarak bırakabilir.