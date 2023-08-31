Google Chrome'a kullanıcı deneyimini iyileştirecek faydalı bir özellik geleceği ortaya çıktı. Yeni özellik, kullanıcıların kayıtlı şifrelerini hızlıca paylaşabilmelerini sağlayacak. İşte akıbeti şimdilik belli olmayan özellikle ilgili tüm detaylar...

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome'a bomba bir özellik ekleneceği ortaya çıktı. Bir yazılım geliştiricisinin Chrome'un kodlarında tespit ettiği yeni özellik, kullanıcıların birbirleriyle şifre paylaşmalarına imkân tanıyacak. Gelin bu etkileyici özelliğe yakından bakalım.

Şifre paylaşımı, Google Chrome'a kaydettiğiniz şifreler için manueldir. Bir hesabın kullanıcı adı ve şifresini, başka bir kullanıcı ile ancak kopyala-yapıştır yöntemiyle paylaşabilirsiniz. İşte Google Chrome için muhtemelen geliştirme aşamasında olan yeni özellik, bu durumu değiştirecek. Kullanıcılar, bir internet sitesine ait giriş bilgilerini artık tek tıkla paylaşabilecek.

Şifre paylaşımı, sadece aile üyelerinden ibaret olacak

Google Chrome için üzerinde çalışılan özellik, şifreleri herhangi bir kullanıcı ile paylaşmanıza izin vermiyor. En azından şimdilik. Yeni özellik, sadece Google'da oluşturacağınız aile grubunun üyelerine gönderilebilecek. Ayrıca tek bir tıklama ile tüm şifreler paylaşılmayacak. Kullanıcı, sadece istediği internet sitelerine ait şifreleri paylaşacak. Bunun için Google Chrome'daki şifre yöneticisi bölümüne gidilmesi ve bir internet sitesi için bilgiler görüntülendikten sonra, "Paylaş" butonuna basılması yeterli olacak.

Google, yeni özellik ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı gibi sorular şu an için yanıtsız. Hatta özelliğin bir gün kullanılabilir olup olmayacağı bile bilinmiyor. Bu yüzden, şifre paylaşımının akıbetini görmek için beklemek gerekecek.

Google Chrome'un şifre paylaşımı özelliğinin nasıl kullanılacağını gösteren bir video: