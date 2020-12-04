Google Pixel XE Kanlı Canlı Görüntülendi

Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel XE olduğu iddia edilen bir akıllı telefona ait canlı görüntüler çevrimiçi ortamda sızdırıldı. Görüntülerde kalın çerçeveleriyle dikkat çeken akıllı telefon, görünüşe göre çift SIM kart ve NFC'yi destekleyecek.

Piyasaya sürdüğü Pixel markalı akıllı telefonlarla sektörde kendine yer edinen arama devi Google, en yeni amiral gemisi modeli Google Pixel 5'i geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şimdiyse daha önce hiç gündeme gelmeyen Google Pixel XE adlı bir telefon modelinin var olduğu iddia edildi ve cihaza ait görüntüler çevrimiçi ortamda paylaşıldı.

Google Pixel ailesinin en yeni üyesi olacağı iddia edilen akıllı telefon, tasarımını Google Pixel 5'te de gördüğümüz yuvarlak kasa tasarımı ve delikli kamera yapısını benimsemiş gibi görünüyor. Bu noktada ön kameranın konumu ve kalın çerçeveler, cihazı diğer Pixel telefonlardan ayırmaya yardımcı oluyor.

Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel XE kanlı canlı görüntüledi:

Çevrimiçi ortamda sızdırılan görüntülerde isminin Google Pixel XE olduğu iddia edilen bir cihazı görüyoruz. Paylaşılan görüntülerden yola çıkacak olursak cihazın çift SIM kart ve NFC desteğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte cihazın adının sistemde "Google Pixel XE" olarak tanımlı olduğunu da yine bu fotoğraflarda görebiliyoruz.

Tasarım noktasına ekranın üst / ortasında delik tasarımlı bir ön kameraya sahip olan akıllı telefon, nispeten kalın sayılabilecek çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Ses açma / kapama düğmelerinin sağ tarafa konumlandırıldığı cihazın tasarımı hakkında ne yazık ki daha fazla detay bulunmuyor. Bu noktada diğer Pixel modellerinde olduğu gibi arka tarafa konumlandırılmış bir parmak izi sensörü cihazda yer alabilir.

Google Pixel XE olduğu iddia edilen akıllı telefonla ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Yazımızı noktalamadan önce böyle bir modelin daha önce gündeme gelmediğini, Google tarafından da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını tekrar hatırlatalım.