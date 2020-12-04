Google, dün yaptığı paylaşımda şirketin 6 Android uygulamasına gelecek birbirinden kullanışlı özelliği açıkladı. Şirket, yeni özelliklerinden bazılarını önümüzdeki haftalarda kullanıcılarına sunacak.

Dünya yeni bir yıla girmeye hazırlanırken Google, Android kullanıcılarını ve Google uygulamalarını kullananları yakından ilgilendiren güncellemeler yaptı. Şirket, Android uygulamalarıyla kullanıcılara daha da fazla yardımcı olacak 6 yeniliği paylaştı. Google'ın yeni güncellemeleri, her türlü kullanıcının işine yarayacak.

Uygulamalara gelecek yeni özellikler:

Gboard'daki emoji sayısı 14.000'i aşacak:

Bu yılın başlarında yayınlanan Gboard'daki Emoji Kitchen ile kullanıcılar bugüne kadar 3 milyar kez emoji kullandı. En son gelen güncellemeyle birlikte Emoji Kitchen, yüzlerce yeni emojiye ev sahipliği yapmaya başladı. Kütüphanedeki tüm emojilerin sayısıysa 14.000'in üzerine çıktı. Yeni güncelleme önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

Sesli kitaplara otomatik anlatıcı eklenecek:

Google Play'deki kitapların hepsi sesli kitap özelliğine sahip değil. Ancak ABD ve Birleşik Krallık'ta çeşitli yayıncılarla iş birliği yapan Google Play, otomatik olarak anlatılan sesli kitaplara ev sahipliği yapacak. Otomatik olarak sesli anlatılan kitaplar oluşturan yayıncı özelliği tüm yayıncılar için 2021 yılının ilk haftalarında kullanıcılara sunulacak.

Voice Access daha da fazlasını yapabilecek:

Özellikle bir engeli nedeniyle telefonunu kullanamayan insanlar için geliştirilen Voice Access, telefonu sesle kontrol etmenizi sağlıyor. Google'ın sunacağı yeni güncelleme sayesinde uygulama, telefonda dolaşmanızı daha da kolay hale getirecek. Yeni özellik Android 6.0 ve üzeri sürüme sahip olan kullanıcılar için beta sürümünde yayınlandı.

Haritalar'a 'Git (Go)' sekmesi gelecek:

Herhangi bir anda sıklıkla gittiğiniz bir yere gitmek için Haritalar'da o yeri yeniden aratmanız gerekiyordu. Ancak yeni 'Git' sekmesi sayesinde bu yerleri kaydedebilecek, tek bir dokunuşla takip etmeniz gereken rota oluşturulacak. Pek çok kullanıcının hayatını kolaylaştıracak bu özellik önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

Android Auto daha fazla ülkeye geliyor:

Google, yaptığı açıklamada önümüzdeki birkaç ay içinde Android Auto'nun yeni ülkelerde kullanılabilir olacağını söyledi. Android Auto, bugün itibarıyla 36 ülkeyle birlikte ülkemizde de kullanıma sunuldu.

Nearby Share:

Nearby Share özelliğine gelecek yeni güncellemeyle birlikte Android kullanıcıları, bir tanıdığına Wi-Fi veya mobil internet bağlantısı gerekmeksizin uygulama gönderebilecek. Kullanıcıların bu özellikten faydalanmaları için Google Play'e girip 'Uygulamaları Paylaş' seçeneğine basmaları gerekiyor.