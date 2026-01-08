Google'ın piyasa değeri 2019'dan beri ilk kez Apple'ı geçti

Alphabet, 7 Ocak 2026’da New York borsasında Apple’ı geride bırakarak yaklaşık 3,9 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu gelişme, teknoloji devinin Apple’ı 2019’dan bu yana ilk kez geçmesi açısından kritik bir dönüm noktası oldu.

Alphabet'in yükselişinin arkasındaki en büyük neden, yapay zekâ odaklı büyüme stratejisi. Gemini modelleri, AI destekli arama ve bulut hizmetleri, yatırımcılara şirketin sadece bugünü değil geleceği de domine edebileceğini gösterdi.

Apple cephesinde ise tablo daha sakin. iPhone satışları hâlâ güçlü olsa da, şirketin yapay zekâ tarafında beklenen atılımı henüz net biçimde ortaya koyamaması hisselerin sınırlı yükselmesine yol açtı.

Kısa vadede bu liderlik el değiştirebilir, ancak mesaj net: Piyasa artık donanımdan çok yapay zekâ vizyonunu ödüllendiriyor. Alphabet bu yarışta hız kazanmış durumda, Apple’ın cevabı ise merakla bekleniyor.