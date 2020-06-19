Google Play Store’a 5 Yeni Ülke İçin Promosyon Kodu Desteği

Google her geçen gün yaptığı yeniliklerle kullanıcılarının deneyimini en üst düzeye taşımak ve memnuniyet yaratmak konusundaki iddiasını koruyor. Şirket şimdi de Google Play Store’da kullanılan promosyon kodu sistemine beş yeni ülkeyi eklediğini duyurdu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu promosyon kodunu destekleyen ülkeler listesine Kolombiya, Almanya, Hindistan, Rusya ve İspanya da eklendi.
Uygulamalar için geçerli olan promosyon kodlarının küresel olarak geliştiricilerin hepsi tarafından verilmediği artık bilinen bir gerçek. Google ise uygun olan ülkelerin bir listesini oluşturarak sürekli güncellemeler yapıyor. Bugün yapılan güncellemeyse son iki seneden beri yapılan ilk güncelleme olarak öne çıkıyor. Ayrıca Google’ın bu güncellemeyle listeye eklediği beş ülkenin yanı sıra listeden çıkardığı iki ülke de bulunuyor. Bu ülkelerse Arjantin ve Romanya olarak görülüyor.
Şu an listede toplamda 43 ülke var:
Google Play Store promosyon kodları, şu anda dünya genelinde birçok ülkede aktif olarak kullanılabiliyor. Google’ın güncel listesindeki ülkeler şu şekilde sıralanıyor:
- Avustralya
- Avusturya
- Belçika
- Brezilya
- Kanada
- Şili
- Kolombiya
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Finlandiya
- Almanya
- Yunanistan
- Hong Kong
- Macaristan
- Hindistan
- Endonezya
- İrlanda
- İsrail
- İtalya
- Japonya
- Malezya
- Meksika
- Hollanda
- Yeni Zelanda
- Norveç
- Peru
- Polonya
- Portekiz
- Rusya
- Suudi Arabistan
- Singapur
- Güney Afrika
- Güney Kore
- İspanya
- İsveç
- İsviçre
- Tayvan
- Tayland
- Türkiye
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Birleşik Krallık
- Amerika Birleşik Devletleri
- Vietnam
Tüm bunların yanında unutmadan ekleyelim, yaklaşık olarak iki sene önce eklenmelerine rağmen şu an listeden çıkarılan iki ülke olan Arjantin ve Romanya’nın çıkarılma nedeni net olarak bilinmiyor ve Google’dan bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama da gelmiş değil. Ayrıca yukarıdaki ülkelerin listesi yalnızca geliştiricilerin promosyon kodlarını yayınlayabileceği ülkelerin listesi olarak kaydedilmiş durumda. Kodların kullanımıysa dünya çapındaki herkese açık. Bakalım bu güncellemeden sonra geliştiriciler nasıl hareket edecek?