Google Play Store’a 5 Yeni Ülke İçin Promosyon Kodu Desteği

Google, yayınladığı ürün ve hizmetleri daha ulaşılır hâle getiren uygulamalara verdiği önemle biliniyor. Android sistemi için geliştirilen Google Play Store’da kullanılan promosyon kodu sistemi de bunlardan bir tanesi. Şimdi bu özellik, 5 yeni ülkede daha kullanılabilecek.

Google her geçen gün yaptığı yeniliklerle kullanıcılarının deneyimini en üst düzeye taşımak ve memnuniyet yaratmak konusundaki iddiasını koruyor. Şirket şimdi de Google Play Store’da kullanılan promosyon kodu sistemine beş yeni ülkeyi eklediğini duyurdu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu promosyon kodunu destekleyen ülkeler listesine Kolombiya, Almanya, Hindistan, Rusya ve İspanya da eklendi.

Uygulamalar için geçerli olan promosyon kodlarının küresel olarak geliştiricilerin hepsi tarafından verilmediği artık bilinen bir gerçek. Google ise uygun olan ülkelerin bir listesini oluşturarak sürekli güncellemeler yapıyor. Bugün yapılan güncellemeyse son iki seneden beri yapılan ilk güncelleme olarak öne çıkıyor. Ayrıca Google’ın bu güncellemeyle listeye eklediği beş ülkenin yanı sıra listeden çıkardığı iki ülke de bulunuyor. Bu ülkelerse Arjantin ve Romanya olarak görülüyor.

Şu an listede toplamda 43 ülke var:

Google Play Store promosyon kodları, şu anda dünya genelinde birçok ülkede aktif olarak kullanılabiliyor. Google’ın güncel listesindeki ülkeler şu şekilde sıralanıyor:

Avustralya

Avusturya

Belçika

Brezilya

Kanada

Şili

Kolombiya

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Finlandiya

Almanya

Yunanistan

Hong Kong

Macaristan

Hindistan

Endonezya

İrlanda

İsrail

İtalya

Japonya

Malezya

Meksika

Hollanda

Yeni Zelanda

Norveç

Peru

Polonya

Portekiz

Rusya

Suudi Arabistan

Singapur

Güney Afrika

Güney Kore

İspanya

İsveç

İsviçre

Tayvan

Tayland

Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Vietnam

Tüm bunların yanında unutmadan ekleyelim, yaklaşık olarak iki sene önce eklenmelerine rağmen şu an listeden çıkarılan iki ülke olan Arjantin ve Romanya’nın çıkarılma nedeni net olarak bilinmiyor ve Google’dan bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama da gelmiş değil. Ayrıca yukarıdaki ülkelerin listesi yalnızca geliştiricilerin promosyon kodlarını yayınlayabileceği ülkelerin listesi olarak kaydedilmiş durumda. Kodların kullanımıysa dünya çapındaki herkese açık. Bakalım bu güncellemeden sonra geliştiriciler nasıl hareket edecek?