Google, Pinterest benzeri yeni sosyal medya platformu "Keen"i resmen kullanıma sundu. Görselliğin ön plana çıktığı platform, kullanıcıların ilgi alanlarıyla ilgili içeriklere ulaşmalarını sağlıyor. Keen şu an sadece internet tarayıcıları ve Android uygulamasıyla kullanılabiliyor.

Daha önce pek çok sosyal medya platformu girişiminde bulunup sonunda fişini çekmek durumunda kalan Google, girişimlerine bir yenisini daha ekleyerek "Keen" isminde yeni bir sosyal medya platformu duyurdu.

İnternet tarayıcıları ya da Android uygulaması olarak erişilebilen Keen, popüler bir görsel odaklı sosyal medya platformu olan Pinterest'in adeta bir kopyası. Şirket, son yıllarda iyiden iyiye popüler hale gelen Pinterest'ten esinlenmiş ve Keen'i tasarlamış gibi görünüyor.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Keen, ilginizi çekecek ya da zaten ilginizi çekmekte olan şeylerle ilgili hem bilgi sahibi olabileceğiniz hem de bunları sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz bir mecra. Tıpkı Pinterest'te olduğu gibi görselliğin ön plana çıktığı bir platform olan Keen, kullanıcılara yeni bir deneyim sunmayı vadediyor.

Google, kullanıcıların Keen'de vakit geçirmekten hoşlanacaklarından emin olduğunu ifade ediyor. Yeni sosyal medya platformunun nasıl kullanılabileceğini de açıklayan Google, istenirse yemek tarifi gibi içeriklerin istenirse de yaşam alanlarını iyileştirecek içeriklere ulaşılabileceğini söylüyor. Elbette ilgi alanlarına giren diğer konular da Keen'in içerisinde bulunabilecek.

Google Keen tanıtım videosu

Keen, çok yeni bir platform olduğu için yapılan paylaşımlar da şu an için sadece İngilizce. Ancak eğer bu platform popüler bir hale gelirse ülkemizdeki kullanıcıların da bu platforma ilgi göstereceklerini ve zamanla Türkçe içeriklerin yayınlanabileceğini söyleyebiliriz. Google, yaptığı açıklamalarda Keen'in iOS sürümünün olup olmayacağına henüz değinmedi. Eğer Keen ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve bu platformu kullanmaya başlamak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.