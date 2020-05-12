Google geliştirici ekibi, Play Store'a eklenecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, Play Store'un arama bölümüne eklenecek 3 yeni filtreyi içeriyor. Bu filtreler, Android kullanıcılarının gerek yeni gerekse çok beğenilen uygulamaları keşfetmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın tüketicilere sunduğu hizmetlerden bir tanesi de "Play Store". Google'ın sahip olduğu Android işletim sisteminin hem resmi hem de en büyük uygulama mağazası olan Google Play Store, bugün neredeyse tüm Android kullanıcılarına hizmet veriyor. Şimdiyse Google, Play Store için yeni bir özelliği test etmeye başlamış durumda.

Google Play Store'da sayısız mobil uygulama bulunuyor. Dolayısıyla tüketiciler, ihtiyaç duydukları bir uygulamayı kolaylıkla bulabilmek için çoğu zaman doğrudan uygulamanın ismiyle arama yapmak zorunda kalıyorlar. Aksi takdirde hedefteki uygulamaya benzer olan onlarca, belki de yüzlerce uygulama sıralanıyor ve istenen uygulamanın bulunması ciddi anlamda zorlaşıyor. Google'ın yeni çalışması ise arama sonuçlarını hassaslaştıracak bir filtre sistemi içeriyor.

Google geliştiricileri, Play Store'a şimdilik 3 yeni filtre eklemiş durumdalar. Bu filtreler tek tek kullanılabildiği gibi üçü aynı anda da kullanılabiliyor. Bu bağlamda Google Play Store'a eklenen yeni arama filtreleri; derecelendirme (4.0+ veya 4.5+ gibi), editörün seçimi detayını ve son olarak da uygulamanın yeni olup olmadığını içeriyor. Ayrıca tüketiciler, istedikleri takdirde bu üç filtreyi sıfırlayarak aramalarını baştan yapabiliyorlar.

Google Play Store'un yeni arama filtreleri böyle görünüyor

Google Play Store'a eklenecek yeni arama filtreleri, kullanıcılara büyük bir fayda sağlayacak. Çünkü bu özellikle tüketicilerin yeni uygulamaları keşfetmeleri çok daha kolaylaşmış olacak. Ayrıca piyasaya yeni sürülmüş olan mobil uygulamalar da yeni filtreler kullanılarak tespit edilebilecek.

Google Play Store'un yeni arama filtreleri şu an için tüm kullanıcılar tarafından erişilemiyor. Görünüşe göre Google, bu yeni özelliği önce kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test edecek, ardından da tüm kullanıcıların hizmetine sunacak. Ancak bu sürecin ne zaman tamamlanacağı ve Google Play Store'un yeni arama filtrelerinin ne zaman tüm ekosistem tarafından kullanılabileceği şu an için bilinmiyor.