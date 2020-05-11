Ücretsiz Hayatta Kalma Oyunu: Garena Free Fire: Wonderland

Garena Free Fire: Wonderland isimli bir mobil oyun, sunduklarıyla hayatta kalma türünde ön plana çıkmayı başarıyor. iOS ve Android platformlarında yer alan oyun, tamamen ücretsiz ve milyonlarca oyunseverden tam not almış durumda.

Son dönemlerin en popüler oyunları hayatta kalma türündeki oyunlar. 2017 yılında piyasaya sürülen PUBG ile popülerleşmeye başlayan hayatta kalma oyunları, günümüzde onlarca farklı isimde karşımıza çıkıyor. Şimdi ise sizlere, akıllı telefonlarınız üzerinde oynayabileceğiniz hem Android hem de iOS platformlarında ücretsiz olan bir battle royal oyundan bahsedeceğiz. "Garena Free Fire: Wonderland" isimli bu oyun, şu sıralar Play Store'da editörün seçimi olarak karşımıza çıkıyor.

Garena Free Fire: Wonderland, aslında çok klasik bir hayatta kalma oyunu. Toplamda 50 oyuncunun yer aldığı turlarda her oyuncu, birinci olmaya çalışıyor. Issız bir adada geçen oyun, 10 dakika sürüyor. Bu bağlamda Garena Free Fire: Wonderland'in hızlı bir oyun olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca hayatta kalma türündeki bir oyundan beklentiniz ne ise, Garena Free Fire: Wonderland, tam olarak onu sunuyor.

Hayatta kalma türündeki oyunların en can alıcı noktası, sunulan silahlardır. Bu bağlamda Garena Free Fire: Wonderland, sunduğu onlarca farklı silahla rakiplerinizi farklı yollarla alt etmenizi sağlıyor. Üstelik silahlara ekleyeceğiniz ekstra parçalar, rakiplerinizle gireceğiniz çatışmalarda sizleri bir ya da birkaç adım ön plana çıkarabilir.

İster tek başınıza oynayın, isterseniz de 4 kişiye kadar takımlara girin

Oyunda tek kişilik bir çatışmaya dahil olabileceğiniz gibi dört kişiye varan takımlarla da karşılaşmalara katılabiliyorsunuz. Üstelik oyun içerisinde sesli iletişim kurabiliyor oluşunuz, hayatta kalma türünü sonuna kadar yaşarken eğlenceli bir deneyimin içinde olmanıza da imkan sağlıyor.

Piyasaya sürülen mobil oyunların en az yüzde 90 kadarında olduğu gibi Garena Free Fire: Wonderland'de de oyun içi satın alımlar bulunuyor. Bu durum, ilk etapta göz korkutucu gelebilir ancak Garena Free Fire: Wonderland'deki satın alımların oyundaki genel deneyiminizi değil, genel görünüşünüzü değiştirdiğini belirtmek gerekiyor.

Garena Free Fire: Wonderland hem Android hem de iOS platformundaki tüm oyuncular tarafından neredeyse tam not almış durumda. Dolayısıyla bu oyunu deneyimlediğiniz takdirde sizlerin de bu oyundan keyif alacağınızı açıkça söyleyebiliriz. Oyunu hemen indirmek isterseniz, aşağıda bulunan bağlantıları kullanarak kendi platformunuza uygun olan sürümü edinebilirsiniz.