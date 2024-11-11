Google Play Store uygulamasının kodlarında yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellik, duraklatılan bir indirmenin sonradan devam ettirilmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, Android ekosisteminin uygulama mağazası olan Google Play Store için yeni bir çalışma içerisinde olduğu tespit edildi. Google Play Store'un "43.5.26-31" kodlu sürümünde tespit edilen yeni özellik, kullanıcıların Google Play Store deneyimlerini büyük oranda değiştirecek gibi görünüyor.

Google Play Store uygulamasında tespit edilen yeni özellik, uygulama indirmelerinin sonradan devam ettirilebilmesini sağlayacak. Böylelikle kullanıcının Google Play Store üzerindeki hâkimiyeti artacak. Çünkü şimdiye kadar bir uygulama indirmesini iptal edip yeniden yüklemek istediğinizde indirmeyi baştan yapmanız gerekiyordu. Şimdi bu durum değişmiş olacak.

Ancak bazı koşullar sunulacak

Google Play Store uygulamasının yeni özelliği, bazı koşullara sahip olacak. Mesela bu özelliğin kullanılabilmesi için telefonun depolama alanında en az 5 GB boş alan bulunması gerekecek. Ayrıca bu özellik, en fazla 2 GB boyutlu uygulamalar için kullanılabilir olacak. Google'ın uygulama indirmeye devam etme seçeneği, 24 saat süreyle kullanılabilir olacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak özelliğin daha test aşamasına bile gelemediğini düşünecek olursak kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekeceğini söyleyebiliriz.