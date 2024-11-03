Google Play Store'a Yeni Cihaz Kategorisi Geliyor

Google, Play Store'un kapsamına genişletilmiş gerçeklik başlıklarını da dahil ediyor.

Genişletilmiş Gerçeklik (XR), sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler ile gerçek ortamların birleştirilmesi teknolojilerine verilen isim. Bu alanda yakın zamanda yeni gelişmeler görebiliriz zira Google, Play Store'a XR başlık kategorisi de ekliyor.

Bu kararın anlamı tam olarak bilinmiyor ancak Google'ın XR pazarına girmeye hazırlandığını düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Öte yandan şirketin bu alana kendi cihazı ile mi yoksa başka partnerler ile anlaşarak mı giriş yapacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Play Store genişliyor

Play Store uygulamasının en son sürümünde bir XR başlığı simgesi ve "XR Başlık" ifadeleri yer alıyor. Yani Google, bugüne kadar gördüğümüz akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihaz kategorilerine benzer yeni bir kategori getiriyor. Google daha önce de Cardboard ve Daydream gibi girişimler ile mobil sanal gerçeklik deneyimlerinde şansını denemişti.

Bu genişleme kararı, Google'ın Samsung ve Qualcomm ile yeni bir XR başlığı üzerinde çalıştığı bir dönemde gelmesiyle de dikkat çekiyor. Üç teknoloji devi, ortaklaşa gerçekleştirdikleri bu çalışmada üst düzey bir XR başlığı geliştirmeyi amaçlıyor.

Google'ın planları henüz net değil ve teknoloji devi yakın zamanda konuya dair daha fazla detay paylaşacaktır. İzlenecek yol her ne olursa olsun Android'de XR mağazasının açılması, bu teknolojinin daha da gelişmesine ve daha da gelişmesine yardımcı olacaktır.