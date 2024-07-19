Google, Android uygulama mağazası Play Store ile ilgili önemli bir karar aldı. Kullanıcıları sevindirecek bu karar kapsamında kalitesiz uygulamalar, mağazadan kaldırılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Play Store ile ilgili çok önemli bir hamle geldi. Şirket, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla uygulama mağazasında kıyım yapacağını duyurdu. Google'ın açıklamasına göre artık kalitesiz uygulamalar, Play Store aracılığıyla kullanıcılara ulaşamayacak.

Play Store, milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapıyor olsa da bunların ciddi bir bölümünün hiçbir işe yaramadığı zaten biliniyor. İşte Google, tam olarak bu duruma parmak bastı. Kararsız çalışan, bozuk veya hiçbir anlamı olmayan uygulamalar, çok yakın bir gelecekte Android telefonlara indirilemeyecek.

Bu karar, kullanıcıların işine yarayacak

Google'ın Play Store ile ilgili yeni kararı, en çok da kullanıcıların işine yarayacak. Çünkü böyle bir hamle ile kalitesiz, hiçbir işe yaramayan ve sadece reklam geliri elde etmek için geliştirilmiş mobil uygulamalar, Android uygulama mağazasından kaldırılmış olacak. Google, aldığı yeni karar kapsamında kaç uygulamanın Google Play Store'dan kaldırılacağına ilişkin bir bilgi vermedi.

Google, kaç uygulamayı kaldıracağına ilişkin bir açıklama yapmamış olsa da geçtiğimiz yıllara ilişkin verilere sahibiz. Sağlanan resmî verilere göre Google, 2023 yılında 2 milyondan fazla uygulamanın Play Store'a eklenmesini engelledi. 31 Ağustos itibarıyla bir bu kadar daha uygulamanın Play Store'dan kaldırıldığı bilgisini alabiliriz.