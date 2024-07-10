Türkiye'de faaliyet gösteren uygulama yayıncılarının yılın ilk yarısında Google Play ve App Store'dan ne kadar gelir elde ettiği belli oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca insan uygulama mağazalarını kullanıyor, farklı amaçlar için mobil uygulamaları telefonlarına indiriyor. Peki bu uygulamaları geliştiren şirketler ne kadar kazanıyor?

Mobil uygulamalar hakkında paylaşımlarıyla bilinen Erman Kaya, X hesabı üzerinden Türkiye’de faaliyet gösteren yayıncıların uygulama mağazalarından 2024’ün ilk altı ayında ne kadar para kazandığını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı.

2024’ün ilk yarısında Türkiye’de en çok kazanan yayıncılar

*Erman Kaya/X

Dream Games - 685.682.306 dolar Royal Match - 682.337.259 dolar

Royal Kingdom - 3.345.047 dolar Take-Two Interactive - 280.526.228 dolar Toon Blast - 131.775.889 dolar

Match Factory - 67.794.111 dolar

Toy Blast - 40.842.642 dolar Codeway - 57.341.470 dolar Chat & Ask AI - 18.351.379 dolar

Cleanup: Phone Storage Cleaner - 14.536.976 dolar

Face Dance: AI Photo Animator - 5.975.887 dolar AppLovin Corp - 33.442.356 dolar ​​ Cash Tornado Slots - Casino - 15.039.146 dolar

Cash Tornado Slots - Casino - 15.039.146 dolar Jackpot Master Slots - Casino - 12.778.846 dolar

Jackpot Friends Slots - Casino - 4.688.768 dolar Spyke Games - 16.659.441 dolar Tile Busters: Match 3 Tiles - 16.193.468 dolar

Blitz Busters - 452.707 dolar

Royal Riches - 13.266 dolar Scaleup - 12.388.300 dolar ​​ AI Chatbot - Nova - 3.959.129 dolar

AI Chatbot - Nova - 3.959.129 dolar Momo - AI Photo Generator - 3.027.051 dolar

PhotoApp - AI Photo Enhancer - 2.694.553 dolar AppNation - 11.346.074 dolar Chatbot 4o AI Chat - Genie - 4.996.421 dolar

Fotorama AI Headshot Generator - 2.144.174 dolar

Arch - AI Home Design - 1.456.542 dolar HUBX - 8.713.487 dolar ​​ DaVinci - AI Image Generator - 7.043.713 dolar

DaVinci - AI Image Generator - 7.043.713 dolar Wiser - 15 mins Book Summaries - 1.046.666 dolar

AI Music: Song Generator - 392.096 dolar

1 Ocak-30 Haziran arasını kapsayan Liste, hem App Store hem de Google Play uygulama mağazalarından verilerle oluşturulmuş. Zirvede milyarlarca dolar değere sahip yerli oyun şirketi Dream Games’in açık ara farkla yer aldığını görüyoruz. İstanbul merkezli şirket, büyük çoğunluğu Royal Match’ten gelen 685 milyon dolarlık gelir elde etmiş.

İkinci sırada ise 280 milyon dolar gelirle dünyanın en büyük oyun şirketlerinden olan Take Two Interactive var. Bir başka yerli yazılım şirketi olan Codeway ise üç uygulamasıyla 57 milyon dolar gelir elde etmiş ve üçüncü sıraya yerleşmiş.