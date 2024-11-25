Google Play Store, "Kalitesiz" Uygulamalar İçin Uyarı Yapacak

Google, Play Store'da yayımlanmış "kalitesiz" uygulamalar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kullanıcıların söz konusu uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, Android uygulama mağazası Play Store için önemli bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın "43.7.19-31" sürümlü kodlarında tespit edilen özellik, Google Play Store'un yakında düşük kaliteli uygulamalarla ilgili uyarılar vereceğini gözler önüne seriyor.

Google Play Store uygulamasının kodlarında tespit edilen yeni özellik, kullanıcılara bazı bilgilendirmeler yapacak. Bu bilgilendirmeler, kullanıcıların söz konusu uygulamalardan uzaklaşmasına yardımcı olacak. Böylelikle potansiyel olarak riskli olan uygulamalara daha az ulaşılmış olacak.

Google Play Store'daki yeni uyarılar şu şekilde olacak

Bu uygulama Google Play'deki benzer uygulamalara kıyasla sıklıkla kaldırılıyor.

Google Play'in bu uygulama hakkında sınırlı kullanıcı verisi var.

Bu uygulamanın Google Play'deki diğer uygulamalara kıyasla çok az aktif kullanıcısı var.

İşte bu uyarılar, Google Play'de yüklemeyi planladığınız bir uygulamanın neden kalitesiz olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmanızı sağlayacak. Eğer bu tür bir uygulamaya denk gelirseniz aynı alandaki diğer uygulamalara bakmanız, daha iyi bir deneyim yaşamanızı sağlamış olacak. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadığını belirtelim.