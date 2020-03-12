Bir süredir bazı Android cihazlarda kullanılabilir olan Google Play Store’un koyu teması, artık tüm Android cihazlara geldi. Haberimizde koyu temayı nasıl aktif edeceğinizi açıkladık.

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android’in en büyük eksiklikleri arasında koyu tema dikkat çekiyor. Bu sebeple de pek çok uygulamaya koyu tema desteği geliyor. Son olarak Google’ın Android uygulama indirme platformu olan Google Play Store’a koyu tema özelliği geldi. Daha öncesinde bazı telefonlara özel olarak eklenen koyu tema özelliği, Google’ın yaptığı açıklamaya göre tüm Android cihazlarında kullanılabilecek.

Özellikle bir uygulama indirmek istediğimizde kullandığımız Google Play Store, bundan sonra tüm Android cihazlarda koyu temayı destekliyor. Gerek göze hoş gelen tasarımı gerekse de güç tasarrufu açısından sunduğu özelliklerle pek çok kullanıcının beklediği özellik, Play Store’da geçirilecek zamanı da artırabilir.

Koyu Temaya Nasıl Geçilir?

Google Play’i karanlık temayla kullanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler son derece basit. Google Play’de koyu temayı aktif etmek için şu adımları uygulamalısınız:

Google Play Store’u açın.

Sağ üst kısımda yer alan üç çizgiye tıklayarak yan sekmeyi açın.

Bu sekmede yer alan ayarlar butonuna tıklayın.

Ayarlar sekmesinde yer alan Tema butonuna tıklayın.

Çıkan ekrandan “Koyu” seçeneğine tıklayın.

Bu adımları uygularsanız sizler de Google Play Store’u koyu temayla kullanmaya başlayabilirsiniz. Günümüzde pek çok uygulamanın koyu temaya geçtiğini görüyoruz. Tasarım olarak göze daha hoş görünen koyu temalar, telefonların bataryasını da daha verimli kullandığı için tercih edilebiliyor.