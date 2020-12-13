Portrait Light Özelliğinin Nasıl Geliştirildiği Açıklandı

Google, geçtiğimiz eylül ayında Pixel 4a 5G ve Pixel 5 cihazları için Portrait Light özelliğini yayınlamıştı. Şimdi de yayınladığı bir blog yazısında Portrait Light özelliğini nasıl geliştirdiğini detaylı bir şekilde anlattı.

Akıllı telefonların kameralarıyla çekilen fotoğraflar, daha sonra üstünde hafif oynamalar yapılarak çok daha etkileyici hale getirilebiliyor. Google'ın Portrait Light özelliği de ışığın yönünü ve yoğunluğunu değiştirerek fotoğrafları çok daha etkileyici hale getirebiliyor.

Google, yapay zekâ temelli özelliğini eylül ayında Pixel 4a 5G ve Pixel 5 cihazları için yayınlamıştı. Şirket, yayınladığı bir blog yazısında Portrait Light'ın arkasındaki teknolojiyi ve makine öğrenim modelini nasıl eğittiğini detaylı bir şekilde anlattı.

Google, makine öğrenim modelini eğitmek için 64 kamera kullandı

Raporlara göre Google, bu modellerden bir tanesini eğitebilmek için farklı yönlerden gelen ekstra ışıklı ve ışıksız milyonlarca fotoğraf kullandı. Teknoloji devi, bu fotoğrafları 64 kamera ve 331 programlanabilir LED ışık kaynağına sahip olan küre şeklindeki bir aydınlatma teçhizatı sayesinde elde etti.

İşlemler sadece bununla da bitmedi. Farklı deri renklerine, yüz şekillerine, cinsiyetlere, saç stillerine, kıyafetlere ve hatta aksesuarlara sahip 70 kişinin fotoğrafı çekildi. Şirket ayrıca otomatik ışıklandırma yerleştirmesi için en iyi aydınlatma profilini tespit eden bir modelin de eğitimini gerçekleştirdi.

Google, bu özelliğini ilk olarak Pixel 4a 5G ve Pixel 5 cihazlar için yayınlasa da Portrait Light eski Pixel cihazlarda da kullanılabiliyor. Yukarıdaki iki cihaza ek olarak Pixel 4 ve Pixel 4a'da da Portrait Light, varsayılan mod olarak uygulanıyor. Daha eski Pixel modellerinde ise fotoğrafı düzenlerken Ayarlar menüsünden Portrait Light aktifleştirilebiliyor.

Google'ın Portrait Light özelliğini nasıl geliştirdiğini anlattığı daha detaylı blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.