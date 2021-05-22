Teknoloji devi Google, arama motorunda sayfaları sıralarken göz önüne alınacak yeni bir sistemi uygulamaya geçiriyor. Yeni sistemle birlikte internet sayfalarının kullanıcılarına sundukları deneyim puanlandırılacak.

Günümüzde internet aleminde milyonlarca internet sitesi bulunuyor ve bu siteler, kendi alanlarında Google’da daha üst sıralarda yer alabilmek için özel gayret gösteriyor. Fakat gösterilen bu gayret, kullanıcıların sayfa deneyimlerini de mahvetmeye neden olabilir. İşte Google da bunun önüne geçebilmek için yeni bir sistem geliştirdi.

Teknoloji devi, arama motoru için geçtiğimiz kasım ayında yaptığı duyuruda sayfa deneyimlerini de değerlendirmeye başlayacağını açıklamıştı. İşte o duyurunun ardından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Google I/O etkinliğinde bu değerlendirme sisteminin bu yıl aktifleştirileceği açıklandı. Değerlendirme sistemi, şimdilik yalnızca mobil internet sayfaları için geçerli olacak.

Nedir bu değerlendirme sistemi?

Google, sayfa deneyimi denildiğinde dört ana etmeni göz önüne alıyor. Bunlar yükleme süresi, kullanıcıyı rahatsız eden şeyler, güvenlik ve gizlilik ve erişilebilirlik. Bu dört etmen, kendi içinde farklı etmenlerden etkileniyor. Örneğin bir sayfanın erişilebilirliği, mobil kullanıcı dostu olması sayesinde artı puan topluyor. Toplamda en yüksek puan alan internet sayfaları da rakiplerinin önüne geçiyor.

Peki kullanıcı olarak biz bundan nasıl etkileneceğiz?

Google’ın yeni değerlendirme sistemi sayesinde birçok internet sitesi, kendisini Google’ın değerlendirmelerine adapte edebilmek için optimize edilecek. Yapılan bu değişiklik fazlasıyla görülebilir ve ani bir değişiklik olacak. Kullanıcı olarak bir sayfada elde ettiğimiz deneyimin kalitesi artacak ve bizi rahatsız eden daha az sayfa içi içeriğe maruz kalacağız. En önemlisi, internet sitelerinin sıralaması değişeceğinden bilgi alma şeklimiz de büyük bir değişiklik gösterecek.

Google, yeni sistemin şu an için yalnızca mobil tarafta uygulanacağını açıklamış olsa da bu, sistemin masaüstü internet sayfaları için uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Aksine, Google’ın Ürün Müdürü Jeffrey Rose, sistemin gelecekte masaüstü de içinde olacak şekilde her türden internet sayfasında uygulanacağını açıkladı.