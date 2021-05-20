Twitter Mavi Tik Başvurularını Bütün Kullanıcılarına Açtı

Twitter'daki "Mavi Tik" alma özelliği bütün kullanıcılar için açıldı. Artık kullanıcılar mavi tik için başvuru yapabilecek

Popüler sosyal medya platformu Twitter, bütün kullanıcıları için mavi tik alma özelliğini aktifleştirdi. Bu sayede Twitter hesabı olan herkes Twitter'da mavi tik başvurusu yapabilecek.

Twitter mavi tik programını yaklaşık 4 yıl önce askıya almıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden bu programın başlayacağını duyuran Twitter, detayları paylaştı. Yeni ve güncellenmiş sistem sayesinde kullanıcılar kolaylıkla başvurularını tamamlayıp profillerinin yanına mavi tiklerini alabilecekler.

Mavi tik ne anlama geliyor?

Twitter'da profilinizde mavi tikinizin olması yaptığınız iş yada etkinlikler tarafından tanınan ve bilinen birisi olduğunuzu belirtmektedir. Genelde müzisyenler, politikacılar, içerik üreticileri gibi işlerinde popüler insanlarda bu mavi tikler bulunmakta.

Mavi tik nasıl Alınır:

En temel gereklilik tabiki de telefon numarası ile e-posta hesabı onaylanmış ve aktif bir Twitter hesabına sahip olmak ve Twitter'ın size sunduğu kategorilerden birisine ait olmak. Bu kategoriler; gazetecilik, marka, hükümet, yetkililer, aktivistler ve diğer kategoriler olarak geçiyor. Diğer kategorisi daha çok spor ile tanınan yada eğlence sektöründeki insanları kapsıyor. Eğer hesabınız temel yeterlilikleri karşılıyorsa, ayarlar sekmesinde Hesap bölümünde başvuru sekmesini görebilirsiniz. Buradaki formu doldurmanız ve gerekli olan kimlik bilgileri gibi bilgileri vermeniz gerekmekte.

Twitter bu ayın başında kullanıcıların diğer kullanıcılara bağış atabilmesini sağlayan "Bağış Kavanozu" özelliğini duyurmuştu. Bunun yanında Twitter kullanıcılarının aylık ve yıllık üyeliklerle abone olabilecekleri ve farklı özellikleri kullanabilecekleri Twitter Blue üzerinde çalıştığını da belirtmişti.