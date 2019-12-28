Google Arama, günümüzde merak ettiğimiz herhangi bir şeyin en kapsamlı detaylarını karşımıza çıkaran uygulama olarak öne çıkarak rakiplerinden ayrılmayı başarıyor.

Televizyonun ve diğer iletişim araçlarının altın çağını yaşadığı bu dönemde sanıyoruz ki hepimiz için izlediğimiz şeyleri takip etmek artık her zamankinden daha zor. Vaktimiz bizim için her şeyden daha değerli. Google da hayatımızı daha kolay hale getirmeyi uygun bulmuş olacak ki, arama seçeneğini genişleterek, kullanıcıların filmlere ve TV şovlarına hızlı bir şekilde erişmesini ve yer işareti koyabilmesini mümkün kılan yerleşik bir izleme listesi eklemeye karar verdiğini duyurdu.

Bu işlev şu an için yalnızca Android ve iOS için Google uygulamasında ve mobil üzerinden erişilen web sitesi üzerinden sağlanabiliyor. Yani özelliği masaüstünde kullanabilmek için biraz daha bekleyeceğiz gibi duruyor ancak ilk denemelerin ve kullanıcı yorumlarının ardından çok da zaman kaybetmeden bir güncelleme gelir gibi.

Yeni eklenti ne işe yarıyor?

Özelliğin görevini basitçe açıklayacak olursak, Google’da bir şov ya da film aradığınızda, İzleme Listesi düğmesine tıklayıp listenize eklemenizi sağlıyor diyebiliriz. Daha sonra aynı sekmeyi kullanarak içeriğinizi görüntüleyebilir ve kaçırdığınız tüm programlara göz atabilirsiniz. Sıralamanızı da kendi isteğinize göre düzenlemeniz mümkün. Yani kısıtlı zaman bundan böyle izleyici olarak bizleri çok da etkilemeyecek gibi görünüyor.

İzleme listesine ek olarak tanıtılan bir diğer buton da ‘’İzlediniz mi?’’ butonu. Hepimizin önceden gördüğü halde tekrar seyretmeye çalıştığı birçok program oluyordur değil mi? İşte bu özellik sayesinde izlediğimiz şovları işaretleyerek bu sorundan kurtulabileceğiz. Ayrıca arama yaptığınız filmlerin henüz sinema salonlarında gösterimi devam ediyorsa da bir bilet al kısmı görebileceksiniz. Tüm bunlara baktığımızda Google’ın ihtiyacımız olan birçok şeyi daha kolay ulaşabileceğimiz bir mobil ekrana kısa yol olarak eklemesi kısa sürede olumlu geri dönüşler getirecek gibi duruyor.

Son olarak özellikleri cihazınızda henüz görmediyseniz korkmanıza gerek olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Muhtemelen yakında alacağınız bir güncelleme ile hepsine kavuşabilirsiniz.