Google'a Alternatif Olarak Kullanabileceğiniz Servisler

Google uygulamaları ve servislerinin hayatımızın tam ortasında yer aldığını söylemek pek de yanlış olmaz. Nithin Coca adlı gazeteci de bu şekilde düşündü ve Google servislerini terk etmeye karar verdi. Gazeteci, kendisini Google’dan arındırmak isteyenlere de bir nevi rehber hazırladı.

Google, günlük hayatımızın bir vazgeçilmezi haline geldi. Belki de şu an bu yazıyı Android cihazınızdan veya Google Chrome tarayıcısından okuyorsunuz. Hatta belki de yan sekmenizde YouTube bile açık olabilir. Kişisel e posta hesabınızı Gmail’den almış olabilirsiniz veya gideceğiniz bir adrese Google Haritalar üzerinden rota çizmişsinizdir.

Yukarıda örneklerini verdiğim servislerin hepsi Google’a ait ve yukarıda bahsini geçirmediğim, günlük hayatta sıkça kullandığımız başka Google servisleri de bulunuyor. Peki, tek bir şirkete bu kadar bağlı olmak ne kadar doğru? Google’un sunduklarının alternatifleri var mı? Google servislerini işlerimizi aksatmadan bırakabilir miyiz?

Serbesti bir gazeteci olan Nithin Coca, Google servislerini bıraktı ve bulabildiği alternatiflere yöneldi. Google’ı neden bıraktığını ve hangi alternatifleri kullandığıyla ilgili de oldukça geniş kapsamlı bir yazı kaleme aldı. Coca’nın böyle bir girişime atılmasının sebebi ise Google’ın artık hayatımızın her yerinde olması. Akıllı telefonlarımızdan, bilgisayarlarımıza kadar her yerde Google ürünleri ya da servislerini kullanıyor olmamız. Peki, Coca Google’a alternatif olarak neleri kullanıyor?

Kolay bulunabilir alternatifler

Arama

Gazetecinin Google Arama’ya önerdiği alternatifler DuckDuckGo ve Startpage. Her iki servis de gizlilik odaklı ve arama verilerinizi toplamıyor. Sunulan diğer alternatifler ise Ask.com ve Bing. Gizlilik konusunda hassassanız bu alternatifleri siz de deneyebilirsiniz.

Chrome

Gazetecinin, Chrome konusunda önerdiği alternatif ise birçoğunuzun da tahmin edebileceği gibi kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından oluşturulan Mozilla Firefox. Önerdiği bir diğer alternatif ise Brave.

Hangouts ve Google Chat

Google Hangouts’a sunulan açık kaynaklı ve ücretsiz alternatif Jitsi Meet. Bu servis, direkt olarak tarayıcıdan ya da uygulama olarak kullanılabiliyor. Coca’nın diğer alternatifleri ise Zoom ve Signal.

Google Haritalar

Milyonlarca kişinin arabalarında navigason olarak da kullandığı Google Haritalar’ın masaüstü alternatifi olarak Here WeGo, mobil alternatifi olarak ise maps.me servislerini öneriyor. Üçüncü bir alternatif ise OpenStreetMap.

Ücretli alternatifler

Google’ın ücretsiz olarak sunduğu servislere ücretsiz alternatifler bulmak her zaman kolay değil. Google’ın bu servisleri ücretsiz olarak sunmasını, verilerimizi paraya çevirerek karşıladığını belirten Coca, Google’a alternatif olarak diğer teknoloji devlerinin servislerini de denemek istemediğini bu yüzden veri gizliliğine önem veren ücretli alternatiflere yöneldiğini dile getiriyor.

Gmail

Nithin Coca’nın bugün milyonlarca kişinin kullandığı Gmail’e alternatif olarak sunduğu servis, eski bir CERN bilim insanı tarafından İsviçre’de kurulan ProtonMail. Bu servisin ücretsiz sürümü 500 MB’lık depolama alanı da sunuyor. Gazetecinin sunduğu diğer alternatifler ise Fastmail, Hushmail, Tutanota.

Takvim

Google’ın hizmet sunduğu birçok alanı domine ettiğini ve alternatiflere çok fazla yer kalmadığını belirten Coca, takvim konusunda alternatif bulmakta zorlandığını ve Fastmail Calendar’ı kullanmayı tercih ettiğini belirtti.

Teknik bilgi gerektiren alternatifler

Google Dokümanlar, Drive, Fotoğraflar ve Kişiler

Gazetecinin burada sunduğu alternatif NextCloud oluyor. Ancak güvenli, açık kaynaklı ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan bu alternatifi kullanmak için kendi sunucunuzun olması gerekiyor. Bunun haricinde HTTPS sertifikasının da gerektiğini söyleyen Coca, ücretsiz sertifika için Let’s Encrypt’i kullandığını ifade ediyor.

NextCloud’un alternatifi olarak ise OwnCloud ve Openstack’i öneren gazeteci, Dropbox ve Box gibi ücretli alternatiflerin de tercih edilebileceğini söylüyor.

Google Analytics

Coca’nın burada Google’a alternatif olarak sunduğu hizmet, Matomo. Özellikleri Google kadar geniş olmasa da basit web sitesi trafiğini anlayabilmek için oldukça yeterli. Diğer alternatifler ise OpenWebAnalytics, GoStats ve Clicky.

Android

Alternatif bulmanın en zor olduğu alan hiç şüphesiz ki mobil pazar oluyor. Şu an pazarı Google’ın Android’i, Apple’ın iOS’i domine ediyor. Gazetecinin işletim sisteminde sunduğu alternatif LineageOS olurken mağaza olarak sunduğu alternatif ise F-Droid App Store oluyor. Bunlara alternatif olarak ise PureOS ve UbuntuTouch’ı öneriyor.

Peki, siz Google alternatifleri kullanmayı düşünüyor musunuz? Nithin Coca’nın sunduğu alternatifler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.