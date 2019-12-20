Google, 150 Milyon Euro Cezaya Çarptırıldı

Dev firmaların tekelleşmeye başlaması ya da piyasadaki dominasyonunu rekabete aykırı şekilde kullanması, ülkelerin rekabet kurumlarının en çok dikkat ettiği şeylerden bir tanesi ve Google, bu konuda radara yakalanmaya devam ediyor.

Avrupa’daki kanun koyucular, ABD’deki karşılıklarına göre rekabet karşıtı tutumlara çok daha sert önlemler alıyor. Intel ve Microsoft; Avrupa’daki kurumlardan milyarlarca dolarlık cezalar almıştı.

Bu sefer namlunun ucunda yer alan şirket ise arama devi Google oldu. Fransa’nın rekabet kurumu olan Autorité de la concurrence, cuma günü Google’a 150 milyon euro (985 milyon TL) değerinde bir ceza kesti. Google’ın bu cezaya çarptırılmasının sebebi ise çevrimiçi reklamcılıktaki baskın pozisyonunu kullanarak suistimal etme.

Google’ın reklam suistimali:

Sorun, arama sonuçlarından sonra ortaya çıkan reklamlardı. Fransız rekabet otoritesi, Google’ın, reklamverenlerin arama sonuçlarından sonra çıkan reklamların nasıl ve ne zaman çıkacağını belirleyen kurallarının 'adaletsiz ve rastgele bir biçimde' uygulandığını ifade etti.

Autorité de la concurrence’ın araştırması, birkaç yıl öncesine dayanıyor. Kurulun böyle bir araştırmaya girişmesinin sebebi ise Fransız bir internet servisi ve ödeme firması olan Gibmedia’nın şikâyeti. Şirket, Google’ın TechCrunch’a yaptığı açıklamaya göre açık olmayan fatura terimleriyle insanları aldatmaya çalıştığı için Google’ın reklam platformundan atılıyor.

Bilindiği gibi Google’a bu senenin mart ayında Avrupa Komisyonu tarafından 1,5 milyar euro (9,8 milyar TL) ceza kesilmişti. Dolayısıyla Fransız otoritenin verdiği ceza Google’ı çok da fazla etkilememiştir. Avrupa Birliği, Google’ın arama gruplamasının ve özel arama platformlarının rekabete karşı olduğu sonucuna varmıştı. Arama devi, Fransa’nın verdiği bu kararı temyize götüreceğini söyledi ancak o zamana kadar Google, kurallarını daha da netleştirmek ve Autorité de la concurrence’a periyodik olarak rapor sunmak gibi değişiklikler yapmak zorunda kalacak.