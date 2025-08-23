Apple, sesli asistanı Siri’yi baştan aşağı yenilemek için Google’ın halihazırda Android telefonlara entegre edilmiş olan Gemini yapay zekasını kullanmayı düşünüyor.

Bloomberg’in haberine göre iki şirket arasında özelleştirilmiş bir Gemini modeli için görüşmeler sürüyor. Henüz kesinleşmeyen bu adım, Apple’ın yapay zeka yarışında daha güçlü konuma gelmesini sağlayabilir. Tabii en büyük rakibinin yapay zekasını kullanmak şartıyla…

Apple’ın Gemini’ye yönelmesi, yapay zeka destekli asistan pazarında rekabeti kızıştıracak bir gelişme olarak görülüyor. Siri’nin yeni sürümünün daha karmaşık ve bağlam odaklı komutları anlayabilmesi hedefleniyor. Bu da kullanıcı deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilir. Artık Siri’den bir şey istediğinizde webdeki sonuçları göstermekten fazlasını yapabilecek.

Apple henüz son kararını vermedi

Bloomberg’in aktardığına göre, Apple şu anda Google ile görüşmeler yürütüyor ancak nihai karar henüz verilmiş değil. Şirket, OpenAI ve Anthropic gibi diğer yapay zeka modellerini de değerlendiriyor. Buna rağmen Gemini, Apple için en güçlü aday konumunda bulunuyor.

Siri, 2011 yılında iPhone 4S ile tanıtıldığında akıllı telefonlarda devrim niteliğinde bir özellik olarak öne çıkmıştı. Ancak yıllar içinde geride kaldı. Apple son yıllarda bu eksikleri kapatmak için küçük güncellemeler sunsa da, büyük çaplı bir yapay zekâ atılımı yapılmamıştı. 2024’te duyurulan Apple Intelligence girişimiyle birlikte şirket, yapay zekâ odaklı bir ekosistem kurmayı hedefledi. Gemini ile olası bir ortaklık da bu stratejinin devamı niteliğinde görülüyor.