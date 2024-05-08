Google, Arama Sayfasında Uzun Yıllardır Olan Bir Özelliği Kaldırdı

Google, arama motorunda toplam kaç sonuç bulunduğunu gösteren özelliği varsayılan olarak sunmayı bıraktı. Eğer sonuç sayısını görmek istiyorsanız küçük bir şey yapmanız gerek.

Google Arama’nın çok uzun yıllardır karşımıza çıkan bir özelliği var. Herkesin aklına kazınan bu özellik, arama yaptıktan sonra hemen üst tarafta karşınıza çıkıyor ve kaç adet tahminî sonucun bulunduğunu kullanıcılara gösteriyordu.

Ancak son birkaç gündür bu özelliğin arama motoru sonuçlarında karşımıza çıkmadığı görülmeye başladı. Aslında şirket, SGE ismini verdiği yapay zekâ destekli aramada bu sonuç sayısını kaldırmıştı. Fakat yeni gelen bilgiler, tüm kullanıcılara sunulan arama deneyiminde direkt olarak gösterilmediğini ortaya koydu.

Artık varsayılan olarak gözükmeyecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden artık arama sonuçlarının kullanıcılara gösterilmediğini görebilirsiniz. Normalde, direkt arama yaptığınızda görseller, videolar gibi şeylerin yer aldığı sekmelerin hemen altında karşımıza çıkıyordu ve kaç adet tahmini sonucun bulunduğunu gösteriyordu. Ayrıca bu sonuçların ne kadar sürede bulunduğu da gözüküyordu.

Normalde bu özellik varsayılan olarak gösteriliyordu. Ancak gelen bilgiler, şirketin bunu değiştirdiğini ortaya koydu. Yani üzülmeye gerek yok. Özelliğin bir yere gittiği yok. Sadece görmek istiyorsanız küçük bir şey yapmanız gerek.

Google Arama'da sonuç sayısı nasıl görüntülenir?

Sayıları görmek aslında çok kolay. Sadece arama yaptıktan sonra en üst kısımda bulunan “Araçlar” kısmına basmanız yeterli. Sonrasında en sağa baktığınızda kaç adet sonuç bulunduğunu görebileceksiniz.