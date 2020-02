Google, Stadia İçin 5 Oyun Daha Duyurdu

Google, Stadia için getireceği oyun ve özelliklere dair duyurularına bir yenisini ekledi. Daha önce bu sene onlarca oyunu servis dahilinde kullanılabilir hale getireceğini açıklayan şirket, Stadia’ya gelecek 5 oyunun daha müjdesini verdi.

Bulut destekli oyun servisleri bu yıl gittikçe daha da popülerleşecek gibi gözüküyor. GeForce Now ve Stadia gibi servislere gösterilen talep hızla artıyor. Stadia’nın 4K desteği getireceğinin onaylanması ve bu servislerin destekleyeceği oyunların artışı, onları konsol şirketlerinin yeni rakipleri haline getiriyor. Xbox başkanının PlayStation’ı değil de bulut destekli oyun servislerini Xbox’ın rakibi olarak gördüğünü belirttiği güncel açıklamalar, bu servislerin oyun sektöründeki yerinin daha da sağlamlaşacağının habercisi niteliğinde.

Google, bu rekabetin hakkını vermek adına 2020 yılında 100’den fazla oyunu sisteme ekleyeceğini duyurmuştu. Şirket, önümüzdeki aylarda Stadia’da kullanıma açılacak bu oyunlara 5 yeni oyun daha ekledi. Bu oyunların 3 tanesi, özel olarak ilk önce Stadia’ya çıkarılacak.

Servis şimdiden bolca yol kat etti

Google, yeni nesil oyun servisi Stadia’nın üzerine yoğun bir şekilde odaklanmış durumda. Şirket yakın zamanda daha önceden sözünü verdiği bazı oyunları kullanıma açtı. Borderlands 3 ve Dragon Ball Xenoverse 2 bu oyunlardan bazıları oldu. Ghost Recon Breakpoint ise yolda olduğu bilinen popüler oyunlardan biri. Bu oyun, Stadia’nın Stream Connect adındaki; takım arkadaşlarının birbirlerini izlemesini sağlayan özelliğe sahip ilk oyun olacak.

Yeni eklenecek oyunlar hangileri olacak?

Google, Stadia servisine 5 oyun daha ekleyecek. Lost Words: Beyond the Page, Stacks on Stacks (on Stacks) ve Spitlings adlı oyunlar bu 5 oyunun arasında bulunacak ve diğer bütün konsollardan önce Stadia için çıkarılacak. Kalan iki oyun ise Serious Sam Collection ve Panzer Dragoon: Remake olacak.

Çıkarılacağı duyurulan 120 oyunu da hesaba katarsak, şu an bildiğimiz kadarıyla bu sene toplamda 10 oyun ilk önce Stadia için çıkarılacak. Her gün yeni bir gelişmeyle karşımıza çıkan servisin ileride vadedeceği bütün oyun ve özellikler, onu konsollar için daha büyük bir tehlike haline getirecek.