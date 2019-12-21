Google, Oyun Konsollarındaki Bir Özelliği Stadia'ya Getirdi

Kullanıcıların oyunlarda belli görevleri yerine getirerek kazandığı 'başarı'lar, oyunları daha eğlenceli hâle getiriyor. Xbox ve PlayStation konsollarında olan bu özellik, şimdi Google'ın bulut oyun hizmeti Stadia'ya 'Achievements' ismiyle geliyor.

Oyuncuların oyun deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak farklı özellikler sunmak isteyen oyun ve konsol geliştiricileri, hem teknolojinin sağladığı imkânları kullanıyor hem de oyuncuların taleplerine yanıt veriyor. Oyun dünyasını değiştireceği öngörülen bulut oyun hizmetleri de yeniliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Google'ın yaklaşık 1 ay önce kullanıma sunulan bulut oyun servisi Google Stadia, yeni bir özelliğe kavuştu.

Oyun konsollarında gördüğümüz başarı sistemleri, yapılan duyuruyla Google Stadia'ya geldi. Şu anda Chrome tarayıcılarda ve Chromecast'te desteklenen başarı sistemi, yakın gelecekte diğer cihazlar için de desteklenir hâle gelecek. Google, bu özellikle birlikte oyuncuların oyun içi başarılarını takip etmesine imkân verecek.

Achievements özelliği, 2020'de Stadia'nın mobil uygulamasına da eklenecek:

Google'ın bulut oyun hizmeti Stadia, bilindiği gibi mobil platformlarda da kullanılabiliyor. Abonelik ücretini ödedikten sonra tek şartın belirlenen koşullarda bir internet bağlantısına sahip olmak olduğu platform, eklenen başarı sistemiyle bir eksiğini daha kapatmış olacak. Bu özellik, 2020 yılında mobil için de yayınlanacak.

Artık oyuncular, Stadia üzerinde oyun oynarken yaptıkları görevlerden sonra başarı bildirimi alacaklar. Bu bildirimlerin şu an kapatılamıyor olması, oyun oynarken ekran kaydı alan kullanıcıların canını sıksa da kapatma seçeneği yakında platforma eklenebilir. Kullanıcılar, Stadia'nın başarı sistemi sayesinde geçmişte oynadıkları oyunlarda elde ettikleri başarıları da takip edebilecekler.

Daha önce başarılan görevleri tekrar etmek mi gerekecek?

Yeni özelliği platforma entegre ederken yaşanacak geçiş sürecinde sorun çıkmaması için Google, oyuncuların daha önce yaptıkları görevleri Achievements başlığı altında gösterecek. Yani oyuncuların bu görevleri tekrar etmesi gerekmiyor.

Google'ın Stadia platformunu iyileştirmek için çabaları sürüyor. Aylık 9,99 dolardan 129 dolara kadar farklı paketlerle kullanıcıların karşısına çıkan Stadia'nın hedeflenen başarıyı yakalayıp yakalayamayacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.