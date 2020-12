Google Stadia, 8 Avrupa Ülkesinde Daha Kullanıma Sunuldu

Google'ın bulut oyunculuk servisi Stadia'nın erişilebilirliğine 8 yeni Avrupa ülkesi eklendi. Eklenen yeni ülkelerle birlikte Google Stadia'nın kullanılabildiği ülke sayısı 22'ye çıkmış oldu.

Oyunculuğun geleceği olarak görülen ve hatta bazıları tarafından konsolların katili olabileceği ifade edilen bulut oyunculuğunun en büyük aktörlerinden bir tanesi de Stadia ile birlikte Google olmuştu.

Arama devi Google, Stadia servisiyle birlikte 2019 yılında bulut oyunculuğa ilk adımını atmıştı. Şirket, yeni servisini sınırlı sayıdaki ülkeye açmıştı. Yapılan bir açıklamayla bunların arasına 8 yeni ülkenin daha katıldığı duyuruldu.

Google Stadia, kullanılabilir olduğu ülke sayısını artırdı

Yapılan açıklamada hâlihazırda kullanılabilen ülkelere 8 Avrupa ülkesinin daha eklendiği ve servisin kullanılabildiği ülke sayısının toplamda 22'ye çıkarıldığı belirtildi. Yapılan duyuruya göre Google Stadia'nın kullanıma sunulduğu yeni 8 Avrupa ülkesi şunlar oldu:

Avusturya

Çekya

Macaristan

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

İsviçre

Servisin kullanıma sunulduğu bu yeni 8 ülkeden önce ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Belçika, İrlanda, Hollanda'da kullanıma sunulmuştu. Yeni eklemelerle birlikte Google Stadia'nın Avrupa'daki erişilebilirliği artmış oldu. Henüz Türkiye'de kullanılamayan servisin burada ne zaman aktifleştirileceği ise henüz bilinmiyor.

Google Stadia, ülkemizde aktif olarak kullanılabilen bulut oyun servisi GeForce Now'a göre daha farklı bir strateji güdüyor. GeForce Now servisinde; Steam, Epic Games Store ve UPlay kütüphanenizde olan oyunlar, GeForce Now kütüphanesinde de bulunması koşuluyla oynanabiliyor.

Google ise Stadia servisinde daha farklı bir politika güdüyor. Google Stadia'da oyun oynayabilmek için oyunun Stadia üzerinden satın alınması gerekiyor. Ayrıca Stadia Pro abonelerine tıpkı PlayStation Plus gibi aylık ücretsiz oyunlar sunuyor. Peki, siz bu iki şirketin politikaları arasından hangisini tercih ederdiniz? GeForce Now mı yoksa Google Stadia mı?