iPhone Cihazlarda Google Stadia Kullanmanın Bir Yolu Bulundu

Reddit kullanıcıları, iPhone cihazlarda Google'ın bulut oyun akış hizmeti Stadia'yı kullanmanın bir yolunu buldu. Kullanıcılar, 'Stadium' adı verilen iOS web tarayıcısını cihazlarına indirip gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Stadia'yı kullanabiliyorlar.

Bulut üzerinden oyun akış hizmeti sunan platformlar, son dönemlerde oldukça revaçta olsa da iPhone kullanıcıları bu hizmetlerden yararlanamıyordu. Bunun nedeniyse Apple'ın, App Store politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google Stadia ve Microsoft xCloud gibi hizmetlere mağazasında izin vermemesi.

Apple, eylül ayının başlarında oyun uygulaması kurallarını gevşetmesine rağmen bulut üzerinden oyun akışı sağlayan uygulamalar App Store'da hâlâ yasaklı. Cupertinolu şirket kullanıcı isteklerini görmezden gelmeye devam etse de bazı Reddit kullanıcıları, iPhone'larda Google Stadia'yı çalıştırmak için çeşitli geçici çözümler tasarlıyor. Şimdiyse Zachary Knox isimli bir Reddit kullanıcısı, App Store'da zaten bulunan bir çözümü yayınladı.

iPhone'da Google Stadia nasıl kullanılır?

Reddit kullanıcısının bulduğu çözüm, kullanıcı aracısı değiştirici (User agent switcher) ve oyun kontrolcüsü mantığıyla donatılmış 'Stadium' adlı bir iOS web tarayıcısından geçiyor. Bu noktada kullanıcılar, uygulamayı indirdikten sonra kullanıcı aracısını bir Mac cihazı için ayarlıyor ve Google Stadia hesaplarında oturum açıyorlar. Daha sonrasında tam joystick desteğine sahip bir iOS cihazda Stadia oyunlarını oynayabiliyorlar.

Knox'a göre geçici çözüm tüm MFi, Xbox One S ve DualShock 4 kontrol cihazlarını destekliyor ancak resmi Stadia kontrol cihazını desteklemiyor. Knox, ayrıca tarayıcının hiçbir takip kodu ya da reklam içermediğini de söylüyor. Stadium tarayıcısının iOS 14 veya üzeri sürümleri çalıştıran bir iPhone, iPad veya iPod touch gerektirdiğini de belirtelim.

Reddit kullanıcıları, bu çözümün iPhone veya iPad'de Stadia oyunlarını oynamanın en kolay ve en temiz yolu olduğunu öne sürüyor. Son olarak 'Stadium' web tarayıcısını cihazlarınıza indirmek için hemen aşağıdaki indirme bağlantısını kullanabilirsiniz.