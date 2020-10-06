Google, Stadia İçin Yeni Bir 'Tanıtım' Videosu Yayınladı

Google, pek çok kişi tarafından oyunların Netflix'i olarak bilinen Stadia'nın tam olarak ne olduğunu açıklamak için yeni bir video paylaştı. Video, Stadia'nın nasıl bir servis olduğunu ve oyunculara sunduklarını açıklıyor.

Oyun sektöründe adını duymaya pek de alışık olmadığımız Google, yaklaşık bir yıl önce bulut tabanlı oyun servisi Stadia’yı duyurmuş ve tüm oyunseverlere ‘sistem gereksinimlerini düşünmeksizin’ kaliteli oyun deneyimi sunmayı vadetmişti.

Google, Stadia ile ilgili pek çok açıklamada bulunsa da Stadia’nın tam olarak ne olduğu, herkesçe bir türlü anlaşılamadı. Özellikle tanıtıldığı ilk dönemlerde pek çok kişi Google Stadia’yı “ Oyunların Netflix’i ” olarak tanımladı ancak bu tanım Stadia’nın yanlış anlaşılmasına neden oldu.

Stadia’nın ne olduğunun bir türlü doğru anlaşılamadığının farkında olan Google, neredeyse bir yaşındaki servisi için dün ‘Get To Know Stadia’ (Stadia’yı Tanıyın) başlıklı bir video yayınladı ve Stadia’nın nasıl bir servis olduğunu detaylıca açıkladı.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Stadia, kesinlikle oyunların Netflix’i değil. Stadia’da Google, oyunseverlere güçlü bir PC ya da konsola ihtiyaç duymaksızın tablet, akıllı telefon, bilgisayar ya da TV üzerinden oyun oynama imkanı sunuyor. Yani Stadia’yı bir oyun kütüphanesi olarak değil, evinizde bulunmayan bir ‘donanım’ olarak görmeniz gerekiyor.

Peki Stadia’da nasıl oyun oynarsınız? Dilerseniz Stadia Pro’ya abone olarak Stadia’nın sizlere sunmuş olduğu oyunları ek bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Dilerseniz de tıpkı Steam ya PlayStation Store’dan oyun alır gibi Stadia Store’dan oyun alabilir ve bu oyun ya da oyunları ‘Stadia’ya abonelik ücreti ödemeksizin’ oynayabilirsiniz. Ayrıca Stadia Pro abonesi olsanız dahi ücretsiz oyun kütüphanesinde bulunmayan oyunları Stadia Store’dan satın alabilirsiniz.

Kısacası Stadia, oyunseverlere ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki ayrı hizmet imkanı sağlıyor. Ücretli hizmette sizlere bir oyun kütüphanesi sunuluyor olsa da bu oyunlar kesinlikle ‘en popüler oyunlar’ olmuyor. Ücretsiz hizmette ise tıpkı Steam gibi yalnızca satın aldığınız oyunları oynuyorsunuz ancak oynamak için bir donanıma ihtiyaç duymuyorsunuz. Elbette ki ücretli hizmet ile ücretsiz hizmet arasında bir ‘kalite’ farkı bulunuyor.

Google’ın Stadia’yı Tanıtın başlıklı videosu