Google Stadia'nın Telefon Aparatı Saatler İçinde Tükendi

Google'ın Stadia hizmeti için özel olarak geliştirdiği akıllı telefon aparatı, Google Store üzerinden satışa sunuldu. Oyunseverler, bu aparata olağan üstü bir ilgi gösterdiler ve ürünü sadece birkaç saat içinde tükettiler. Google, stokların durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2019 yılında video oyun sektörüne yeniden yön verecek hizmeti "Stadia"yı duyurdu. Şirket, bu hizmet kapsamında oyunseverlerin, herhangi bir cihaza bağımlı olmadan yüksek hızda internet bağlantıları olduğu takdirde her yerden oyunlarına erişebileceklerini belirtti. Hizmet, bir süredir ABD başta olmak üzere birkaç ülkede kullanıma sunulmuş durumda.

Google, Stadia hizmetini önemsiyor ve oyunseverlerin bambaşka bir deneyim yaşamasını istiyor. Hatta oyunlarını akıllı telefonlarından oynamayı tercih eden oyunseverleri de düşünen Google, bu işlemin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için özel bir de aparat geliştirdi. Bu aparat, Google Stadia'nın oyun koluna takılabiliyor ve bu aparata akıllı telefon bağlanıyordu. Şirket, geçtiğimiz ay duyurduğu aparatı bugün itibarıyla satışa sundu.

Google Stadia'yı oyun kolu ile oynamayı mümkün kılan aparat

Yukarıda fotoğrafı bulunan aparat, "Power Support CLAW" olarak isimlendiriliyor ve şu an için sadece Google'ın Pixel 3, Pixel 3a ve Pixel 4 modellerinde resmi olarak kullanılabiliyor. Ancak kullanıcılar aslında bu aparatı, genişliği 5.3 santimetre ile 8.1 santimetre arasında olan tüm akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Google, Power Support CLAW'ı oyunseverlerin rahatlıkla kullanabilmeleri için ergonomik olarak tasarlamış durumda.

Google'ın Stadia kullanıcıları için sunduğu akıllı telefon aparatı, Google Store üzerinden satışa sunuldu. 14.99 dolar (yaklaşık 90 TL + vergiler) olarak fiyatlandırılan ürün, satışa sunulduktan sonraki saatler içerisinde tükendi. Google, ürünün stoklara ne zaman yeniden gireceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak söylentilere göre pek çok oyunsever, bu ürünü satın alabilmiş durumda değil ve yeniden stoklara girmesini bekliyorlar.

Power Support CLAW, Google Store üzerinden satın alınamıyor ancak sadece birkaç gün sonra, aparatı geliştiren Power Support mağazasından satın alınabiliyor. Apartın üreticisi, Google Stadia için geliştirdiği bu ürün için Google ile aynı fiyatı istiyor. Ancak şu an için ön sipariş aşamasında bulunan aparatın, Power Support üzerinde de kısa bir süre içerisinde tükenmesi bekleniyor.

Eğer sizlerde Power Support CLAW'in Google Store üzerindeki listeleme sayfasına erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Şu an ön sipariş aşamasında bulunan ve 27 Aralık itibarıyla satışa sunulacak aparata Power Support üzerinden erişmek isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.