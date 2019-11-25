Google'dan Kullanıcıların 'Yalancılık' Suçlamalarına Yanıt

Google Stadia’nın beklenen görüntü performansının altında kalması üzerine kullanıcılar, Google’ı yalan beyanda bulunmakla suçlamıştı. Google bu ithamlara yaptığı bir açıklamayla cevap verdi.

Dünyadaki her şey, teknolojiyle birlikte değişiyor. Bu değişimin en çok etkilediği alanlardan biri de oyun sektörü. Önce CD’lerden kurtulan bilgisayar oyuncuları, şimdi de oyunları doğrudan bulut üzerinden oynamaya hazırlanıyor. Bu alanın öncülüğünü ise Google Stadia üstleniyor. Özünde çok dikkat çekici olan Stadia projesinin altında parlak bir fikir yatıyor: Tek bir AAA oyuna verilen paranın biraz daha fazlası karşılığında 1 yıl boyunca oyun oynayabileceğiniz bir bulut bilişim teknolojisi satın almak.

Görünen o ki iş uygulamaya geldiğinde Google’ın sorunları bitmiyor. Firma daha önce Chromecast’lerin fazla ısınması gibi çeşitli sıkıntılar ile yüzleşmişti. Şimdi de performans olarak kendilerine vadedilen performansı alamayan kullanıcılar, Google’ı sözünü tutmamakla hatta yalan söylemekle itham ediyorlar.

'4K’ya kadar' görüntü kalitesi vaadi:

Google, GDC 2019’da Stadia’yı tanıttığında firmanın hem kendisi hem de yöneticiler, aylık 8,99 sterlinlik (67 TL) Stadia Pro paketinin 4K’ya kadar görüntü desteği sunacağını söylemişti. Google yöneticileri, Stadia’nın GPU’sunun Xbox One X ve PS4 Pro’nun toplam GPU’sundan daha kuvvetli olduğunu da eklemişlerdi. Ekim ayında atılan bir tweet'te de Stadia yöneticisi Phil Harrison, başlangıçta tüm oyunların 4K desteğiyle geleceğini ifade etmişti.

“@MrPhilHarrison @GoogleStadia oyunları 4K60’ta çalıştırabilecek mi? Biraz netlik iyi olurdu."

"Evet, açılışta bütün oyunlar 4K'yı destekleyecek. Stadia’yı uygun TV ve bant genişliğiyle 4K/60 FPS destekleyecek şekilde tasarladık. Bütün oyunların 4K/60 olmasını istiyoruz ancak bazen sanatsal nedenlerle oyunlar 4K/30 oluyor bu yüzden Stadia daima 4K/60’ı 2x encode ile sunuyor.”

Stadia 4K’ya ulaşamıyor:

Destiny 2’nin Stadia versiyonu 1080p’de çalışıyor, daha sonra görüntü kalitesi artıyor ancak 4K’ya ulaşmıyor. Platformun en popüler oyunu olan Red Dead Redemption 2 de 1080p ya da 1440p olarak oynanabiliyor. Yani bu oyunda da Chromecast Ultra kullanıcıları hariç kimse 4K’ya ulaşamıyor. Kaldı ki Stadia’nın 4K modu, en büyük portunda PS4 Pro’dan daha az piksele sahip.

Google’a yöneltilen eleştirilerden biri, teknik açıdan bakıldığında Stadia’nın Red Dead Redemption 2’de de kilit noktalarda verdiği sözleri yerine getirmediği şeklinde. RDR2’nin görüntüleri, PS4 Pro’dan %44 daha az piksel içeriyor.

Google: 'Zamanla daha iyi performans göreceğiz'

Google, yaptığı açıklamada geliştiricilere özgürlük verdiklerini ve Stadia’ya uygun sistemi kullanmalarını sağladıklarını söylerken zamanla performansın artmasını beklediklerini de belirtti.

Stadia’nın 4K ve 60 FPS yayın yaptığını söyleyen firma, bunun için Chromecast Ultra, 4K’ya uygun ekran ve yeterli bant genişliğinde bağlantı olması gerektiğini belirtti. Açıklamada ayrıca Stadia için oyun geliştiren geliştiricilerin, oyunlarda en iyi deneyimi sunmak için çok çalıştıkları söyleniyor. Bu durumun, en iyi genel kaliteyi elde etmeye yönelik teknikler gerektirdiğini söyleyen Google’a göre geliştiriciler, ilk gün performanslarıyla şirketi etkilemeyi başardı.

Google, “Birçok geliştiricinin Stadia'daki oyunlarını geliştirmeye devam edebileceğini umuyoruz. Stadia bizim veri merkezlerimizde yaşadığı için geliştiriciler, siz oyun oynarken bile hızla geliştirmeler yapıp yamalara veya indirmelere gerek olmadan daha iyi deneyimler sunabiliyorlar” ifadelerini kullandı. Genel olarak oyuncular ise Stadia performansından memnun değil. Oyuncu topluluğu, kendilerine vadedilen özellikler sunulmadığı için platforma kızgın. Konu Reddit, Twitter gibi platformlarda sık sık tartışılıyor.