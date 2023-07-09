Günümüzde yapay zeka, markaların birbiriyle yarış halinde olduğu en popüler konulardan biri. ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinin ardından birçok firma, yapay zekâ ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Bunlardan biri de Google’ın geliştirdiği tıbbi yapay zekâ programı.

ChatGPT benzeri yapay zeka araçlarının sağlık sektöründe kullanılması için ABD’de ilk denemelere başlandı. Hastanelerde testlerine başlandığı ortaya çıkan program, tıbbi konularda her türlü soruyu yanıtlamak üzere geliştirildi.

Med-PaLM 2 adındaki bu yapay zeka aracı, son edinilen bilgilere göre bir süredir test aşamasında. Google, geliştirdiği bu teknolojiyi, tıbbi lisanslama sınavlarından gelen sorular ve yanıtlarla hazırladığı için sağlık alanında herhangi bir soruya yanıt verebilecek şekilde eğitildiği konusunda iddialı.

Google’ın geliştirdiği tıbbi yapay zekânın test edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Maya Clinic Araştırma Hastanesi’nde nisan ayından bu yana test edildiği ortaya çıkan Med-PaLM 2, temelde Google I/O’da duyrulan PaLM 2’nin tıbbi konular için özel olarak eğitilmiş bir versiyonu olarak görülebilir.

Hastanede çekilen X-Ray görüntülerini bile yorumlayacak kadar iddialı olan Med-PaLM 2, vücudun herhangi bir anomaliyi da kontrol ve tespit edebilecek bir sisteme sahip. Daha çok sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar için geliştirildiği söylenen bu sistem, dünyanın dört bir yanında sağlık hizmetlerine erişilebilmesini de amaçlıyor. Tıbbi çalışmalar için özel olarak geliştirildiğinden Bard, Bing ve ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarından daha iyi olacağı da iddialar arasında.

Google’ın raporunda, Med-PaLM 2’de hâlâ birtakım doğruluk sorunları olduğundan bahsediliyor.

Araştırma gerçekleşirken uzmanlar, bu yeni teknolojinin verdiği cevaplarda doktorların verdiği cevaplara nazaran daha çok yanlış bilgi olduğunu tespit ettiler. Ama yine de çoğu konuda Med-PaLM 2’nin hemen hemen gerçek bir doktor gibi performans gösterdiği de söylenmekte. İyileştirmeler yapılarak teknolojinin sorunsuz bir şekilde çalışması için testler devam ediyor. Bu konuda Med-PaLM 2 üzerinde çalışan Gred Corrado, şirketin teknolojiyi verimli kullanmak için insanlar üzerinde çalışmanın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirtti.

Google’ın bu yapay zekâsı, hastaların verilerini şifreleyerek erişimi engelleyecek. Şu an ABD’de bazı hastanelerde test edilen bu teknolojiyi ilerleyen zamanlarda hastanelerde görmeye başlayabiliriz.