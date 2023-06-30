Microsoft, üretken yapay zekâların hayatımızda büyük yer edindiği günlerde kendisini bu alanda geliştirmek isteyenler için ücretsiz ve sertifikalı bir kurs yayınladı.

Dünyada teknolojinin gidişatını belirleyen dev şirketler, sektöre 0’dan başlayanlar veya daha fazla bilgi edinmek isteyenler için ücretsiz kurslar sunabiliyor. Bu şirketlerden biri olan Microsoft’un yeni kursuysa üretken yapay zekâ teknolojilerine odaklanıyor.

Üretken yapay zekâlar sadece bir yılda tüm meslek gruplarında kullanılmaya başlamışken Microsoft, bu gelişim hızında geri kalmak istemeyen herkesi kursa davet ediyor. Kursa tamamen ücretsiz bir şekilde kayıt olunabiliyor, kurs tamamlanınca sertifika veriliyor.

Microsoft'un kursunda neler sunuluyor?

Career Essentials in Generative AI (Üretken Yapay zekâda Kariyer Temelleri) kursu, üretken yapay zekâlar üzerine hazırlanan ilk sertifikaya da ev sahipliği yapıyor. Kurs, beş ana başlıktan oluşuyor ve temel yapay zekâ konseptinden başlayarak gelişmiş yapay zekâ sistemlerine kadar uzanıyor. Kursun beş bölümünün başlığı ve konusu şu şekilde:

Üretken Yapay Zekâ Nedir? - Tarihi, popüler modelleri, nasıl çalıştığı, etik sonuçları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere üretici yapay zekânın temelleri hakkında bilgi sağlanıyor.

Üretken Yapay Zekâ: Düşünceli Çevrimiçi Aramanın Evrimi - Üretken yapay zekâ dünyasında düşünceli arama stratejilerinin öğrenimine odaklanılıyor, arama motorları ile mantık motorları arasındaki farklar anlatılıyor.

Microsoft Bing Chat ile İşinizi Kolaylaştırın - İşleri kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için Microsoft Bing Chat'ten nasıl yararlanacağı anlatılıyor.

Üretken Yapay Zekâ Çağında Etik - Etik hususların neden üretken yapay zekâ oluşturma ve devreye alma sürecinin kritik bir parçası olduğu ve bu etik zorlukları ele almanın yolları paylaşılıyor.

Yapay Zekâya Giriş - Yapay zekâdaki en iyi araçlara ilişkin basitleştirilmiş bir genel bakış sunuluyor.

Kurs, şu anlık yalnızca İngilizce dilinde mevcut. Önümüzdeki aylarda Portekizce, Fransızca, Almanca, Çince ve Japonca dilleri de planlansa da Türkçe için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Microsoft’un kursuna bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.