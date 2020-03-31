Google'ın Bugüne Kadar Yaptığı En Efsane 1 Nisan Şakaları

Dünya genelinde Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan geldi çattı fakat daha önce türlü 1 Nisan şakalarıyla karşımıza çıkan Google, bu sene koronavirüsten dolayı şaka yapmayacağını açıkladı. Biz de bu eksikliği hissetmemeniz için Google'ın yaptığı tüm 1 Nisan şakalarını bir araya getirdik.

Kimi zaman 'yeni bir proje', kimi zaman 'bir oyun', kimi zamansa 'yeni bir özellik' başlığı altında tüm internet camiasına 1 Nisan şakası yapan Google, kimsenin aklına gelmeyecek kadar ilginç şakalar ortaya koymuş ve yüzlerimizi güldürmüştü. 2000 yılından bu yana yapılan şakalar, adeta gelenek hâline gelmişti.

Teknoloji dünyasının 1 Nisan geleneğine en uygun şekilde ayak uyduran şirketi olan Google, ne yazık ki bu yıl koronavirüs salgınından dolayı 1 Nisan şakası yapmayacağını duyurmuştu. Bu konuda eksiklik duymamanız içinse Google'ın geçmişte yaptığı efsane 1 Nisan şakalarını listelemek istedik. İşte Google'ın ilginçlikte sınır tanımayan 1 Nisan şakaları.

2000 / Google Mentalplex - Zihin okuyan arama motoru

Google'ın ilk 1 Nisan şakası olan Google Mentalplex, dönmekte olan bir çarka bakarak aratmak istediğiniz kelimeyi aklınızda canlandırmanızı ve daha sonra çarka tıklamanızı istiyordu. Zihin okuma yoluyla arama yaptığı iddia edilen sistem, siz arama yaptıktan sonra "Hata 466: Birden çok verici algılandı. Kafanızdaki sesleri susturun ve tekrar deneyin", "Hata 05: Analog olarak alınan beyin dalgaları. Lütfen dijital olarak yeniden düşünün", "Hata CK8: Bu bilgiler Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında korunmaktadır" gibi ilginç hata kodlarıyla aradığınızın bulunamadığını söylüyordu. Hâlâ çalışır durumda olan Google Mentalplex'e buradan ulaşabilirsiniz.

2002 / Google PigeonRank - Google'ın gagalama emri verdiği güvercinler

Google'ın PageRank Systems adındaki arama algoritmasının nasıl çalıştığını açıkladığını iddia ettiği 1 Nisan şakasında PigeonRank ile özel eğitim verilmiş güvercinlerin arama sonuçlarını sıralamada görev aldığı söylenmişti. 'Gagalama emri' almış güvercinlerin yer aldığı bu şakaya dair tüm bilgilere ve görsellere hâlâ aktif olan sayfadan ulaşabilirsiniz.

2004 / Google Copernicus Center - Ay'da kurulacak araştırma merkezine personel aranıyor

Google'ın 2004 yılında açtığı bir iş ilanı, Ay'da kurulacak Google Copernicus Center adındaki araştırma merkezine çalışan arandığını bildiriyordu. İlanda gösterilen araştırma merkezi bugüne kadar gördüklerimizden oldukça farklıydı. Mühendislerle ilgilenildiğinin ifade edildiği ilanda sunulan 'az yağlı latte' ve 'sürekli oksijen kaynağı' gibi çalışma koşulları dikkat çekiyordu. Google'ın iş ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

1 Nisan 2004'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor çünkü Google, bu tarihte aynı zamanda Gmail'i kullanıma açmıştı. Kullanıcıların 1 Nisan şakası sandığı bu e-posta servisi, bugün en popüler hizmetlerden biri hâline geldi.

2005 / Google Gulp - Google'dan zekâ artıran içecek

İçenlerin zekâ seviyesinin arttığı ve Google aramalarını daha optimize şekilde yapabildiği iddia edilen bu içeceğin Glutamat Üzümlü, Şeker Radikali, Beta Karotisi ve Sero-Tonik Su adında 4 farklı versiyonu bulunuyordu. Google'ın 2004'te hizmete açtığı Gmail, aslında ücretsiz bir servis olmasına rağmen bu sayfada Gmail'e sahip olmak isteyenlerin, şişelerin kapaklarını marketlere götürerek kayıt olabilecekleri belirtiliyordu. Google Gulp'ın 'Sıkça Sorulan Sorular' sayfası da bir o kadar eğlenceli sorular içeriyordu. Google Gulp'ın sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

2006 / Google Romance - Hayatının aşkını arayanların buluştuğu Google platformu

Aslında o dönem şaka olarak görülen durum, bugün Tinder ve benzeri uygulamalarla gerçekleşmiş durumda. Google Romance'te kullanıcılar; profil fotoğraflarını ekleyebiliyor, kendileri hakkında bilgiler verebiliyor ve hayatlarının aşkını arayabiliyorlardı. Profil oluşturmak isteyen kişilerse bunun bir şaka olduğunun belirtildiği sayfayla karşılaşıyordu. Google Romance'in hâlâ aktif olan sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

2007 / Gmail Paper - Kargocuların kolilerle teslim ettiği e-postalar

Google'ın Gmail sayfasını Gmail Paper olarak güncellemesiyle ortaya çıkan şakada kullanıcılara yollamak istedikleri mesajı veya fotoğrafı '%96 oranında soya fasulyesinden geri dönüştürülen kağıda basılı' şekilde elden teslim etme vadediliyordu. Aynı zamanda bu hizmet için kullanıcılardan hiçbir ücret talep edilmiyordu. Şu an kapalı olan sayfanın arşiv bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

2007 / Google TiSP - Kanalizasyondan bağlanılan internet ağı

Google Tuvalet İnternet Servis Sağlayıcısı, kısaca Google TiSP, hayali bir geniş bant internet hizmeti olarak karşımıza çıkmıştı. Size yollanacağı söylenen fiber optik kablo düzeneğini tuvalete atmanız ve sifonu çekmeniz isteniyordu. Bu yolla kanalizasyonlarda bir internet kablo ağı kurulacak ve kişi sifonu çektikten yaklaşık 60 dakika sonra internete erişebilecekti. Bu ilginç şakanın internet sayfasına buradan erişebilirsiniz.

2008 / Google Book Search ve dahası - Burnunuzu ekrana dayayınca kokusunu alacağınız kitaplar

2008 yılında birçok küçük şakaya imza atan Google'ın en dikkat çeken şakası Google Book Search'tü. Google, kitap kokusundan hoşlanan okurları hedef alarak kişilerin sistemde aradıkları kitabı bulduktan sonra monitöre burunlarını dayamalarını ve ekrandaki butona basmalarını istiyordu. Kişilere vadedilen şeyse ekrandan gelecek kitap kokusuydu.

Bir etkinlik oluşturmak istediğinizde size Tom Cruise, Jessica Alba, Pamela Anderson gibi isimlerle bir buluşma ayarlayan 'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu, fare imlecinden kaçan 'Ara' tuşu, sabahları uyanamayanları uyandıracak kova ve sulu Google Uyandırma Kiti, Mars'ta kurulacak koloni için uzman arayan Virgle projesi, 2008 yılındaki bazı diğer şakalardı.

2009 / Google Chrome with 3D ve dahası - İnternet sitelerini 3D gözlüğünüzle inceleme fırsatı

Google'ın 2009'da yayınladığı bir internet sitesi, Google Chrome with 3D adında bir internet tarayıcısını açıklıyordu. Tarayıcıyı indiren kullanıcılar, yazıcıdan çıkaracakları gözlük kalıplarını kullanarak kendilerine 3D gözlük yapıp internet sitelerini 3D olarak inceleyebilecekti. Tabii diğerleri gibi bu da bir şakaydı.

Google, 2009'da CADIE adında bir yapay zekâyı da duyurmuştu. CADIE, kullanıcıların okudukları içeriklere yorum yapma, dokümanlara subliminal mesajlar ekleme, Google Haritalar üzerinden gidecek yer tavsiye etme gibi ilginç özelliklere sahipti. Şaka olarak düşünülmesin diye 31 Mart 2009 23.59.59'da yayınlanan CADIE birçok kişi tarafından gerçek sanılmıştı.

2010 / Animal Translator BETA - Hayvanların dediklerini tercüme eden uygulama

Google'ın en ilginç şakalarından biri olan Animal Translator BETA, bir Android uygulaması olarak kullanıcılara sunulacaktı. Köpekten kediye, ayıdan kuşa kadar birçok hayvanın dediğini tercüme eden bu uygulama elbette bir şakanın ürünüydü.

2011 / Gmail Motion BETA - El hareketlerinizle kontrol edebildiğiniz Gmail arayüzü

Fare kullanmanın sıkıcılığından bahsedilen Gmail Motion BETA tanıtım videosunda artık herkesin, bilgisayar kamerası aracılığıyla Gmail'i kullanabileceği belirtiliyordu. Gmail'i kontrol etmek için belirlenen hareketlerse oldukça eğlenceliydi. Hareketler bu şekilde olmasa da Android'in yeni sürümünde telefonlarımızı el hareketleriyle kontrol edebiliyor oluşumuz oldukça ilginç bir tesadüf.

2012 / Google Haritalar 8 Bit (NES) - Google Haritaları kullanmanızı sağlayan NES kaseti

Google'ın 2012'deki ilginç şakalarından ilki Google Haritalar 8 Bit (NES) isimli NES kasetiydi. Evinize gelen setten çıkaracağınız ve 'üfledikten sonra' NES konsoluna takacağınız kaset, NES üzerinden Google Haritalar'ı kullanmayı vadediyordu.

2012 / Google Fiber Bar - Yiyenlerin enerjisini yükselten yenilebilir fiber

2012'de Google tarafından yapılan diğer şaka Google Fiber ekibinden geliyordu. Fiber internetle ilgilenen ekip, yenilebilir fiber geliştirdiklerini söylüyordu. Google Fiber Bar'ı yiyen kişilerin enerjisinin yükseleceği de videoda söylenen bir diğer bilgiydi. Elbette bu da Google'ın yaptığı bir şakadan ibaretti.

2013 / Google Nose - Google'da aradığınız şeyi koklamanıza izin veren özellik

Koku numaralarına sıkça başvuran Google, 2013'te arama sayfasındaki üst sekmelere Nose adında bir sekme eklemiş ve arama yapan kişilerin aradıkları şeyi bu özellik sayesinde koklayabileceklerini söylemişti. Google'ın bu şakası, birçok kişi tarafından gerçek sanılmış ve şaka, sosyal medyada büyük ses getirmişti.

2013 / Google Wallet Mobile ATM - ATM'ye gitmeden para çekmeyi sağlayan Google aparatı

Google'ın yaptığı bir diğer şakaysa para çekmek için ATM'ye gitmek istemeyenleri hedef alıyordu. Google'ın Nexus cihazlarına takılabilen Google Wallet Mobile ATM, istediğiniz zaman ATM'ye gitmeden para çekmenizi sağlıyordu. Birçok kişinin ilgisini çeken bu cihaz, tabii ki bir şakanın ürünüydü.

2014 / Emojify the Web - Yazdığınız şeyi emojiye dönüştüren özellik

Kendimizi emojilerle ifade etmeye başladığımız o dönemlerde Google, yazdığınız herhangi bir şeyi emojiye dönüştüren Emojify the Web adında ilginç bir Chrome özelliği tanıtmıştı. İzleyenlerin "Keşke gerçek olsa" dediği bu özellik de diğerleri gibi bir şakaydı.

2014 / Google Haritalar Pokemon Challenge - Pokemon Go'ya ilham olan Pokemon oyunu

Aslında şu an size ilgi çekici gelmeyecek olan Google Haritalar Pokemon Challenge adlı bu şaka, 2014'te yayınlandığında tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Daha sonra Niantic tarafından geliştirilen Pokemon GO oyununda kullanılan bu konsept, Google'ın gerçek olan şakalarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

2015 / Elgoog - Tersten kullanılan Google arama motoru

Google'ın 2015'te yaptığı 1 Nisan şakalarından ilki Elgoog adındaki arama motorunu kullanıma sunmasıydı. Google'ın tersten yazılmış hâli olan Elgoog, arama ekranını ve arama sonuçlarını ayna görüntüsüyle kullanıcılara yansıtıyordu.

2015 / Google Haritalar Pac-Man - Caddelerde Pac-Man oynayabildiğiniz Google Haritalar

Google Haritalar ekibi tarafından yapılan 1 Nisan şakasındaysa platformdaki haritalar, devasa Pac-Man bölümlerine dönüştürülmüştü. İlk bakışta oldukça eğlenceli görünen bu haritalar da elbette 1 Nisan şakalarından biriydi.

2015 / Google Tuşsuz Klavye - Dilli düdükle yazı yazma imkânı sunan aparat

Google Japonya’nın 1 Nisan şakası olan tuşsuz klavye, dilli düdük olarak bildiğimiz düdük sayesinde yazı yazmayı mümkün kıldığını iddia ediyordu. Düdüğü ne kadar öttürdüğümüze göre yazdığımız harf değişiyordu. Tabii bu da diğerleri kadar ilginç bir 1 Nisan şakasıydı.

2016 / Gmail Mic Drop - Google'ın en olaylı 1 Nisan şakası

Google'ın 1 Nisan şakaları arasında en olaylı olanı 2016 yılında yapılan şakaydı. Yazılım devi, e-posta hizmeti Gmail'e ilginç bir 'Gönder' butonu eklemişti. E-posta gönderirken bu butona tıklayan kişiler, e-posta yolladıkları kişiye bir Minion animasyonu gönderiyordu. Birçok personel, şirket içi yazışmalarda bu butona yanlışlıkla tıklamış ve işinden kovulanlar olmuştu. Google, bu durumdan dolayı özelliği kullanıma kapatmış ve kullanıcılardan özür dilemişti.

2016 / Google Express - İstediğiniz yere kargo teslim eden Google paraşütleri

Drone'ların kargo teslimatında görev almadığı zamanlarda Google, kargoları paraşütlerle teslim edeceğini duyurduğu Google Express servisini tanıtmıştı. Aslında 1 Nisan şakası olan bu proje, oldukça sevilmiş ve "Keşke gerçek olsa" dedirtmişti.

2016 / Aranabilir Çoraplar - Yakındaki çoraplarınızı bulan uygulama

Google'ın 2006 yılında yaptığı bir diğer şakaysa evde çoraplarını kaybeden kişileri hedefliyordu. Şirket, Aranabilir Çoraplar projesini duyurmuş ve geliştirdikleri uygulama sayesinde yakındaki çorapları bulabileceğimizi iddia etmişti. Bu da oldukça ilginç bir 1 Nisan şakası olarak yüzümüzü güldürmüştü.

2017 / Google Wind - Bulutları dağıtıp güneş açtıran yel değirmenleri

"Bir şaka için gerçekten bu kadar prodüksiyona gerek var mıydı?" dedirten 1 Nisan şakasında Google, Avrupa'da hâkim durumda olan bulutlu havaları ortadan kaldıracak bir proje sunuyor. Google Wind isimli projeyle belli bölgelere kurulacak yel değirmenleri gökyüzüne çevriliyor ve bulutlar dağıtılıyor. Tabii Google Wind da belki de en ilginç 1 Nisan şakası olarak tarihe geçiyor.

2017 / Google Bubble Wrap Klavye - Balonları patlatırken yazı yazmayı mümkün kılan ilginç sistem

Genelde kargolarda ürüne zarar gelmemesi için kullanılan balonlu naylonlar, birçok kişi için de patlatması oldukça eğlenceli nesneler. Google, 2017'de yaptığı 1 Nisan şakasında balonlu naylonları kullanarak iletişim kurulabilen Google Bubble Wrap Klavye'yi tanıtmıştı. Bu klavyenin içindeki okuyucular, balonların patlamış olup olmadığını kontrol ediyor ve buna göre basılmış olan tuşları işaretliyordu.

2018 / Ali Nerede? - Google Haritalar'da Ali'yi aratan mini oyun

Dünya genelinde 'Where is Waldo?' olarak tanıtılan bu oyun, Türkiye'ye özel 'Ali Nerede?' şeklinde değiştirilmişti. Dünya sokaklarında Ali'yi aradığımız bu oyun, oldukça eğlenceli dakikalar yaşatmıştı. Mini oyun, 1 Nisan şakası olmasından dolayı süresi geçtiğinde platformdan kaldırılmıştı.

2018 / Gboard (Fiziksel) Klavye - Telefonlardaki kaydırarak yazma özelliği fiziksel klavyelere geliyor

Google Japonya ekibinin hazırladığı 1 Nisan şakasında Gboard (Fiziksel) Klavye adında bir ürün tanıtılmış ve Android cihazlarda tuşlar üzerinde kaydırma yaparak yazı yazdığımız özelliğin fiziksel klavyelere geleceği söylenmişti. İlk bakışta oldukça mantıklı olan bu özellik de Google'ın yaptığı bir 1 Nisan şakasıydı.

2018 / Kötü Şaka Detektörü - Telefonunuzdaki kötü şakaları bulup, silip, hafızada yer açan yazılım

Google'ın 'Files Go' departmanının hazırladığı 1 Nisan şakasında telefonunda depolama sorunu yaşayanlar hedef alınmış ve Kötü Şaka Detektörü adındaki uygulama sayesinde arkadaşlarınızdan gelen kötü şakaları ve bu şakalarla ilişkili görselleri otomatik olarak silmenin mümkün olduğu belirtilmişti.

2019 / Gboard Spoon Bending Version - Bükülerek kullanılan kaşık klavye

Google Japonya'nın daha önce farklı klavye tasarımlarıyla karşımıza çıktığını görmüştük ancak Gboard Spoon Bending Version adlı kaşık klavye hepsinden ilginç görünüyordu. Google tarafından üretilen bükülebilir kaşığı kullanarak yazı yazmanın mümkün olduğu ve bunun işleri oldukça kolaylaştırdığı söylenmişti. Elbette bu da Google'ın 1 Nisan şakalarından biriydi.

2019 / Google Tulip - Lalelerin dediklerini konuşma diline tercüme eden Google cihazı

Laleleriyle ünlü Hollanda'dan gelen bu Google şakası, Google Tulip adında ilginç bir ürünü tanıtıyordu. Tanıtım videosuna göre Google Tulip, Google Home ürünleriyle konuşabiliyor ve konuşma dili ile lale dili arasında çeviri yapabiliyordu. Google Tulip, aynı zamanda lalelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştı.

Google'ın 2000'den bu yana yaptığı tüm 1 Nisan şakalarını bir araya getirdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Google'ın 2020 yılında koronavirüs salgınından dolayı 1 Nisan şakası yapmayacağını hatırlatalım. Bu tarz içerikleri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.