Bilindiği üzere 1 Nisan günü, dünya genelinde Şaka Günü olarak adlandırılıyor ve birçok kişi birbirine bu günde ilginç şakalar yapıyor. Bu geleneğe ayak uyduran teknoloji şirketlerinin başındaysa Google geliyor. Daha önce oldukça ilginç 1 Nisan şakaları yapan Google, bu sene koronavirüs salgınına olan odağın kaymaması için şaka yapmayacağını duyurdu.

Alphabet Inc. bünyesinde faaliyet gösteren yazılım devi Google, zaman zaman oldukça eğlenceli içeriklerle karşımıza çıkıyor. Bazen arama sayfalarına ilginç sürprizler ekleyen şirket, bazen de Doodle adı verilen ve tarihe özel anlamlar içeren grafikler yayınlıyor.

Şirketin geleneksel hâle gelen eğlenceli içeriklerinden biri de 1 Nisan şakaları. Daha önce teknolojiyle harmanlanmış ve kimsenin aklına gelmeyecek 1 Nisan şakalarıyla gündem olan Google, ne yazık ki bu sene şaka yapmayacağını açıkladı.

Google, koronavirüs salgınındaki odağın kaymasını istemiyor:

Tüm dünyada 1 numaralı gündem maddesi hâline gelen koronavirüs salgını, herkes için ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. Alınan önlemlere rağmen hızla yayılmaya devam eden virüs, bugüne kadar birçok uluslararası etkinliğin iptal edilmesine, liglerin kapanmasına, okulların tatil edilmesine ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasakları gelmesine neden oldu. Durumun oldukça ciddi olmasından dolayı Google da bu konuda tüm odağı salgında tutmak istiyor.

Business Insider'ın yayınladığı e-posta metninde "Google, bu geleneği COVID-19 ile mücadele eden herkese saygısını göstermek için bu sene gerçekleştirmeyecek. Şu anda hedef, insanlara yardımcı olmak. Bu yüzden şakaları gelecek yılki 1 Nisan'a saklayalım" ifadelerine yer verildi. Bunun yanı sıra Google, şirket içindeki 1 Nisan şaka etkinliklerini de iptal etti ve ekiplerden 1 Nisan şakası yapılmaması konusunda ricada bulundu.

Bilindiği üzere daha önce Google; 'Kötü Espri Detektörü', 'Waldo Nerede?', 'Googz' gibi 1 Nisan şakaları yayınlamış ve yüzümüzü güldürmüştü. Bu sene 1 Nisan şakasının gelmeyecek olması üzücü ancak Google'ın bu geleneği oldukça haklı bir sebepten dolayı iptal etmesi mantıklı gibi görünüyor.