Google TV'ye Gemini geliyor: Ne istediğinizi tarif edeceksiniz, filmi yapay zeka önerecek

Google, yapay zeka asistanı Gemini'ı Google TV'ye entegre etti. Bu sayede Google TV destekli yeni nesil televizyonlar, içerik arama ve TV deneyimini daha akıllı hale getiriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, Google TV platformunu yapay zeka destekli bir döneme taşıyor. Şirket, yapay zeka asistanı Gemini'ı platforma entegre etmeye başladı. Bu önemli yenilik, TCL'in QM9K serisi gibi belirli televizyon modellerinde 22 Eylül itibarıyla kullanıma sunuldu. Diğer cihazlara ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak yayılması planlanıyor. Özellik, ilerleyen süreçte Google TV Streamer gibi diğer cihazlara da gelecek.

Bu entegrasyonla birlikte Gemini, Google Asistan'ın yerini alıyor. Kullanıcılar, kumandadaki mikrofon tuşu veya sesli komutlarla Gemini'ı etkinleştirebiliyor. Bu sayede, "Bana son 5 yıldaki en iyi bilim kurgu filmlerini listele" gibi daha karmaşık ve doğal dildeki sorgulara anında yanıt alınabiliyor. Google, bu hamleyle kullanıcı deneyimini zenginleştirerek Google TV'yi daha rekabetçi bir platform haline getirmeyi amaçlıyor.

