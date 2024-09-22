Android, Google TV Uygulamasını Baştan Aşağı Yeniliyor

Google TV, Android uygulamasında önemli değişiklikler yapacak.

Google TV, Android uygulamasının üst kısmını yeniden düzenlemeye karar verdi. Yeni arayüz ile birlikte artık Google TV markası sol üst köşeye taşınırken görseller de ekranda daha üst kısımlara kadar uzanabilecek şekilde yenileniyor. Ayrıca yeni arayüzde geniş arama çubuğu bulunmuyor.

Geçmişte Google TV'nin üst kısmında ekran boyunca boydan boya uzanan bir arama çubuğu yer alıyordu. Yeni tasarımda ise logonun yan tarafında yer alan bir büyüteç düğmesi kullanılarak istenilen içerikler bulunabiliyor. Ayrıca bu cihazda sesli girdiler kullanabiliyor ve hesaplar arasında geçiş yapılabiliyor.

Türleri keşfetmek mümkün olabiliyor

Google TV'nin yeni tasarımında artık kullanıcılar bir arama başlattığı zaman yeni alternatifler bulmakta da yardımcı olacak. Bir arama yapıldığında "türleri keşfet" ızgarası da karşımıza çıkacak. Yapılan aramaya göre aksiyon, animasyon, komedi ya da korku gibi farklı kategoriler de sunulacak. Böylece uygulama içinde daha akıcı şekilde gezinebilmek da mümkün hâle gelecek.

Son dönemde pek çok uygulamanın arayüzünden kaldırılan arama çubukları Google TV'den de böylece kaldırılmış gibi gözüküyor. Daha önce Google Mesajlar ve Play Mağazası'na baktığımızda da benzer bir yaklaşım görüyoruz. Büyüteç ikonunun daha dikkat çekici olduğunu söyleyen firmalar ayrıca ikonun daha az yer kapladığını belirtiyor.

Yeni güncelleme Google TV'nin sunucu tarafından yapılan bir güncelleme olacak. Yeni arayüz ilk olarak 4.39.2486.x sürümünde karşımıza çıkacak.