Google, Android kullanıcıları için sunulan Play Filmler ve TV’nin ismini ‘Google TV’ olarak değiştirdi. Değişiklik ilk olarak uygulamanın ABD sürümünde geçerli oldu.

Android’in en çok kullanılan uygulama indirme platformu Google Play, sadece oyun ve uygulama değil, bunun dışında kullanıcılara film, kitap gibi içerikler de sunuyor. Google, Play Filmler ve TV’yi “Google TV” olarak yeniden adlandırdı.

Uygulamaya gelen bu isim değişikliği bugünden itibaren ABD’li kullanıcılar için kullanılmaya başlayacak. Google, bu isim değişikliğinin diğer ülkelerde ne zaman hizmet vermeye başlayacağını henüz söylemedi, ancak önümüzdeki günlerde ülkemiz dahil dünya genelinde Google TV isminin kullanılmaya başlayacağı düşünülüyor.

Google’ın “Play Movies and TV” isimli uygulaması, şirketin Chromecast ile sunduğu Android TV özel arayüzüne benzer bir güncelleme aldı. Bu güncelleme sonrasındaysa ismi daha basit olması amacıyla Google TV olarak değişti.

Google Play Kitaplar da yakında değişebilir

Google Play Müzik’in sona ermesiyle Google Play Movies and TV ve diğer Google Play markaları gücünü kaybetmeye başladı. Google’ın uygulama mağazası Play Store’un adını koruyacağı düşünülürken, Google Play Kitaplar’ın da kısa zamanda yeniden adlandırılacağı düşünülüyor.

Google, bu isim değişikliğiyle Netflix, Amazon Prime gibi çevrimiçi yayın platformlarına benzer bir platform çıkarmaya yönelebilir. Özellikle son yıllarda artan abonelik tabanlı platformlardan pay almak isteyen şirketler de artıyor. Google’ın önümüzdeki günlerde neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.