Play Store'da Ücretsiz Dene&Yükle Seçeneği Test Ediliyor

Android 11'de test edilen yeni bir özellik, kullanıcıların Google Play Store'daki uygulama satın alma deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcılar, yeni özellikle uygulama aboneliklerini doğrudan uygulamanın mağaza sayfasından gerçekleştirebilecekler.

Google, Android 11 güncellemesiyle Play Store'da önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, geliştiricilerinin uygulama aboneliklerini Google Play Store üzerinden sunabilecekleri yeni bir özelliği test ettiğini doğruladı.

Google, Android mağazasına kullanıcıların abonelikleri uygulama dışında satın almalarına olanak tanıyan yeni bir özellik ekleyecek. Yani Android kullanıcıları, uygulama içi mağaza üzerinden abone olmak yerine, doğrudan Play Store sayfasından abonelik satın alabilecekler. Üstelik abonelik almak için uygulamayı yüklemek zorunda dahi kalmayacaklar.

Google Play Store'da abonelikler, mağaza sayfasından alınabilecek

Google, bir blog yazısında değişikliği üstü kapalı bir şekilde açıkladı, ancak özelliğin tam olarak nasıl çalıştığı hakkında somut ayrıntılar sunmadı. Yeni özellik, kullanıcıların abonelikleri uygulama dışında keşfedebilecekleri ve satın alabilecekleri bir yöntem olarak nitelendirildi.

Güncellemenin en dikkat çekici yanı geliştiricilerin doğrudan uygulamalarının ayrıntılar sayfasında abonelik seçenekleri sunmasına olanak tanıması. Android 11 ile uygulama sayfasındaki "Yükle" düğmesinin yanında, tüketicilerin abonelik satın alabilecekleri veya uygulamanın ücretsiz deneme sürümünü deneyebilecekleri ayrı bir seçenek yer alacak.

Uygulamayı indirmeden önce hangi özelliklerin ücretli olduğu görülebilecek

Google, yeni özellik ile birlikte kullanıcıların uygulamayı satın almadan hangi özelliklerin ücretli hangi özelliklerin ücretsiz olduğunu görmelerini sağlayacak. Bununla birlikte kullanıcılar, ücretsiz dene özelliği sayesinde söz konusu uygulamanın satın almaya değer olup olmadığını görebilecekler.

Günümüzde hala birçok uygulama kullanıcısı, mağaza yönergelerine uymayan aboneliklerle dolandırılıyor. Google Play Store'a gelen bu yenilik daha şeffaf bir pazarlama seçeneği olarak hem tüketicilere hem de geliştiricilere yarar sağlayacak.