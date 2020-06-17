Google, Play Store'dan 38 Zararlı Uygulamayı Kaldırdı

Google, uygulama mağazası Play Store'da bulunan 38 uygulamayı kaldırdı. Yazılım devi, bir güvenlik şirketinden gelen uyarı sonucu bu kötü niyetli uygulamaları kaldırsa da bu uygulamalar bazı kullanıcıların cihazlarında bulunmaya devam ediyor. Cihazınızdan acilen kaldırmanız gereken 38 uygulamayı haberimizde listeledik.

En büyük uygulama mağazalarından biri olan Google Play Store, bir milyonu aşkın uygulamayı bünyesinde barındırıyor. Çeşitli türden uygulamaların bulunduğu mağazada, bazen kötü niyetli uygulamalar da ortaya çıkabiliyor. Google, kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutarak bu kötü uygulamaları tespit edip mağazadan kaldırıyor. Şirketin bugün yaptığı 'temizlikte' 38 kötü amaçlı uygulama daha mağazadan kaldırıldı.

Kullanıcılar, kötüye kullanım olduğunu düşündükleri uygulamaları Google'a bildirebiliyor. Son zamanlarda bazı uygulamalarda gizlilik politikasının kötüye kullanıldığına ilişkin bildirimlerin artması Google'ı harekete geçirdi. Şirket, gelen bildirimleri göz önüne alarak bu tarz uygulamaların bir kısmından kurtulmayı başardı. Google ve Apple gibi büyük şirketlerin güçlü kontrol mekanizmaları olduğu hâlde bu uygulamaların bahsi geçen önlemleri nasıl atlattığı merak ediliyor. Gelin nasıl atlattıklarına bir göz atalım.

Uygulamalar güvenlik önlemlerini nasıl atlatıyor:

Büyük şirketler bu uygulamalardan korunmak amacıyla sayısız önlemler alsalar da önlemlerden kurtulmanın birçok yolu bulunuyor. Genellikle kullanıcıları alakasız reklamlarla rahatsız eden bu tarz uygulamalar, kaynak kodunda yer alan zararlı reklamları devre dışı bırakarak sansür katmanından kurtulabiliyor. Bu uygulamaların genellikle tek bir geliştirici ekibinden çıktığını da belirtmekte fayda var.

Güvenlik şirketi White Ops, kötü amaçlı uygulamaları keşfettikten sonra Google'a bildirdi ve bu uygulamaların kaldırılmasını önerdi. Şirketin tespit ettiği uygulamaların büyük çoğunluğu; güzellik, selfie ve filtre uygulamalarıydı. Görüntünün ön planda olduğu bu uygulamalar, kullanıcının ilgisini çektikten sonra onları alakasız reklamlarla rahatsız ediyor, sürekli tarayıcıyı açıyor ve belirli internet sitelerine yönlendiriyor. Hatta bazı uygulamalar, simgesini ana sayfada gizleyerek kullanıcının kaldırmasını önlüyor.

Cihazınızdan acilen silmeniz gereken 38 uygulama:

Google, White Ops'un bildirimini kısa sürede uygulamaya almış olsa da güvenlik şirketi bu uygulamalardan 17 tanesinin yarım milyonu aşkın indirmeye sahip olduğunu belirtti. Bu uygulamaların tamamı kaldırılmış olsa da cihazlarına daha önce yüklemiş kullanıcılar zararlı yazılıma maruz kalmaya devam edebiliyor. İşte cihazınızdan silmeniz gereken o uygulamalar: