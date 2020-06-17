Google, Play Store'dan 38 Zararlı Uygulamayı Kaldırdı

En büyük uygulama mağazalarından biri olan Google Play Store, bir milyonu aşkın uygulamayı bünyesinde barındırıyor. Çeşitli türden uygulamaların bulunduğu mağazada, bazen kötü niyetli uygulamalar da ortaya çıkabiliyor. Google, kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutarak bu kötü uygulamaları tespit edip mağazadan kaldırıyor. Şirketin bugün yaptığı 'temizlikte' 38 kötü amaçlı uygulama daha mağazadan kaldırıldı.
Kullanıcılar, kötüye kullanım olduğunu düşündükleri uygulamaları Google'a bildirebiliyor. Son zamanlarda bazı uygulamalarda gizlilik politikasının kötüye kullanıldığına ilişkin bildirimlerin artması Google'ı harekete geçirdi. Şirket, gelen bildirimleri göz önüne alarak bu tarz uygulamaların bir kısmından kurtulmayı başardı. Google ve Apple gibi büyük şirketlerin güçlü kontrol mekanizmaları olduğu hâlde bu uygulamaların bahsi geçen önlemleri nasıl atlattığı merak ediliyor. Gelin nasıl atlattıklarına bir göz atalım.
Uygulamalar güvenlik önlemlerini nasıl atlatıyor:
Büyük şirketler bu uygulamalardan korunmak amacıyla sayısız önlemler alsalar da önlemlerden kurtulmanın birçok yolu bulunuyor. Genellikle kullanıcıları alakasız reklamlarla rahatsız eden bu tarz uygulamalar, kaynak kodunda yer alan zararlı reklamları devre dışı bırakarak sansür katmanından kurtulabiliyor. Bu uygulamaların genellikle tek bir geliştirici ekibinden çıktığını da belirtmekte fayda var.
Güvenlik şirketi White Ops, kötü amaçlı uygulamaları keşfettikten sonra Google'a bildirdi ve bu uygulamaların kaldırılmasını önerdi. Şirketin tespit ettiği uygulamaların büyük çoğunluğu; güzellik, selfie ve filtre uygulamalarıydı. Görüntünün ön planda olduğu bu uygulamalar, kullanıcının ilgisini çektikten sonra onları alakasız reklamlarla rahatsız ediyor, sürekli tarayıcıyı açıyor ve belirli internet sitelerine yönlendiriyor. Hatta bazı uygulamalar, simgesini ana sayfada gizleyerek kullanıcının kaldırmasını önlüyor.
Cihazınızdan acilen silmeniz gereken 38 uygulama:
Google, White Ops'un bildirimini kısa sürede uygulamaya almış olsa da güvenlik şirketi bu uygulamalardan 17 tanesinin yarım milyonu aşkın indirmeye sahip olduğunu belirtti. Bu uygulamaların tamamı kaldırılmış olsa da cihazlarına daha önce yüklemiş kullanıcılar zararlı yazılıma maruz kalmaya devam edebiliyor. İşte cihazınızdan silmeniz gereken o uygulamalar:
- Yoroko Camera
- Solu Camera
- Lite Beauty Camera
- Beauty Collage Lite
- Beauty & Filters Camera
- Photo Collage & Beauty Camera
- Beauty Camera Selfie Filter
- Gaty Beauty Camera
- Pand Selife Beauty Camera
- Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera
- Benbu Selife Beauty Camera
- Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor
- Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera
- Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera
- Selife Beauty Camera & Photo Editor
- Fog Selife Beauty Camera
- First Selife Beauty Camera & Photo Editor
- Vanu Selife Beauty Camera
- Sun Pro Beauty Camera
- Funny Sweet Beauty Camera
- Little Bee Beauty Camera
- Beauty Camera & Photo Editor Pro
- Grass Beauty Camera
- Ele Beauty Camera
- Flower Beauty Camera
- Best Selfie Beauty Camera
- Orange Camera
- Sunny Beauty Camera
- Landy Selfie Beauty Camera
- Nut Selfie Camera
- Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera
- Art Beauty Camera-2019
- Elegant Beauty Cam-2019
- Selfie Beauty Camera & Funny Filters
- Selfie Beauty Camera Pro
- Pro Selfie Beauty Camera