Açıklanan resmi rakamlara göre 2 bin 979 kişinin ölmesine sebebiyet veren Corona virüsü, hayatı ve ekonomiyi de kötü etkilemeye devam ediyor. Google, salgın sebebiyle üretim hattını Çin’den Vietnam’a taşıyor.

Yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü, hayatı ve ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu konuda daha önce çıkan haberlere göre Google, Pixel akıllı telefonlarının tüm üretim hattını Çin’den Vietnam’a taşıyor.

Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre Google’ın üretim, tedarik, bileşen ve birleştirme iş ortakları, Pixel 4a ve Pixel 5’in Pixel akıllı telefonların üretilmesi için ayarlanmış Vietnam’daki yeni fabrikalarda üretileceğini dile getirdi. Ayrıca haberde yer alan bilgilere göre Pixel 4a’nın üretimine kısa bir süre içerisinden başlanacak ve cihazın birleştirme aşamasına nisan ayında başlanacak.

Pixel 5’in üretimine ağustos ayında başlanabilir

Google, genellikle I/O geliştirici konferansını mayıs ayının ortalarında düzenliyor ki bu da Pixel 4a’nın tanıtımı için oldukça uygun bir zaman gibi gözüküyor. Böyle bir durumda cihazın küresel pazarda satışa sunulması mayıs sonuna denk geliyor.

Yine Vietnam’da üretilecek olan Pixel 5’in birleştirme tarihine dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Google’ın yıl sonu donanım etkinliğinin Pixel 5 için gayet uygun olduğunu düşünürsek üretimin ağustos ve hatta belki eylül ayında başlayabileceğini söyleyebiliriz.

Google’ın Pixel cihazlarının üretimini Çin’den Vietnam’a taşıyor olmasının bazı faydaları bulunuyor. Vietnam’daki üretim zincirini kurulduğunda Google, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşından az bir hasarla çıkmış olacak. Google, Corona virüsünden etkilense de rakibi Apple kadar etkilenmediğini söyleyebiliriz. Şirketin üretim ve birleştirme hatları salgın sebebiyle kapanmış durumda.

Vietnam, şu an için Corona virüsü salgınından Çin’deki kadar büyük etkilenmedi ve fabrikaların üretim kapasitesi giderek artıyor. Coronavirüs salgınından 17 bin uluslararası şirketin oldukça olumsuz bir şekilde etkileneceği tahmin ediliyor.