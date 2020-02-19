Google, Uygulamayı İnmeden Açan Özellik Geliştiriyor

Google’ın bir özellik, sıkıcı indirme süreçlerine son veriyor. Şirket, Android uygulamaları indirirken açabilmeyi sağlayan bir özellik geliştiriyor. Yeni kaynak kodlarında bulunan özelliğin Android 12’de kullanımda olması bekleniyor.

Telefon uygulamaları ve oyunları, hem çeşit hem de boyut açısından çok fazla gelişti. Eskiden sahip olduğu birkaç bilindik oyun ve uygulamayla bizi mutlu eden uygulama dükkanları, artık sahip olduğu çeşitlilikle tamamını keşfetmesi imkânsız bir labirente dönüştü. Bu çeşitliliğin yanında tabii içerik kalitesi de arttı. Bilgisayar ya da konsol oyunlarından farksız görünen sayısız mobil oyun, birkaç senedir Google Play ve App Store’da bulunuyor. Oyunları indirmek kullanıcıların bağlantı hızına göre dakikalar, hatta saatler alabiliyor.

Google, uzun süren indirme sürelerini kısaltmasa da indirme sürecini çekilmez olmaktan çıkaracak yeni bir değişiklik getiriyor. Google’ın yeni Linux kaynak kod yamaları, uygulamaların verileri hala indirilirken açılabilmesini sağlayacak bir gelişmenin sinyalini veriyor.

Uygulamaları inmeden kullanma şansı sunacak

XDA geliştiricileri Google’ın yeni Linux kaynak kod yamalarını keşfetti. Yamaları keşfeden ekip, dosyalarda bazı ayrıntıları fark etti: “Kaynak dosyalar hâlâ internet üzerinden inerken ya da USB’den aktarılırken uygulamanın çalışmasını sağlayan, büyük Android uygulamaları için geliştirilmiş bir Linux sanal dosya sistemi.”

Özellik Android 12’de karşımıza çıkabilir

Görünüşe göre Google, Pixel 4 telefonuyla ‘Incremental File System’ adında bir özellik üzerine çalışıyor. Belgeler geçen senenin mayıs ayına ait, yani çalışmalar uzun bir süredir devam ediyor. Ancak bu özelliğin yakında kullanılabilir olması pek de olası değil. Google, Android 11’in geliştirici ön sürümünü yayınlamaya bir ay uzaklıkta ve hâlâ gelişmekte olan bir özelliğin bu zamana yetiştirilmesi pek mümkün durmuyor.

‘Incremental File System’, işlevsel olarak Google’ın uygulamaları indirmeden deneme imkânı sunan ‘Instant Apps’ özelliğine benziyor. WhatsApp da videolar henüz inerken inen kısmı görüntüleme özelliğine sahip bir uygulama. Ancak büyük oyunları indirirken oynama imkânı sunacak ilk özellik yeni ‘Incremental File System’ olacak gibi görünüyor.